حظك اليوم برج الحمل الخميس 4-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل محب للمغامرة والبحث عن التجارب المليئة بالإثارة والتشويق، وهو أكثر الأشخاص شجاعة وقوة، وقادرًا على مواجهة المشاكل، ويحب خوض التحدّيات، ولا يخاف من اتخاذ القرارات الخطيرة من أجل الوصول للقمّة، كما أنَّه أيضًا يتميز بالإبداع والابتكار، ويبتعد عن الروتين، ويطمح لتحقيق المكاسب المالية، مواليد ويتطلّع للأفضل.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، حظك اليوم لمواليد برج الحمل اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس على الصعيد العاطفي والمهني، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

مواليد برج الحمل، من الأبراج المميزة اليوم على الصعيد العاطفي والأسري، نظرًا لأن القمر موجود اليوم الخميس، في منزل الحب، وهذا ما تؤكّده لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، إذ يعدك القمر بفترة مثالية للحب والرومانسية والتواصل بحنان مع من تحب أو مع شريك حياتك، لهذا عليك أن تستغل اليوم وأن تعمل على قضاء وقت سعيد ورومانسي وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

مازال الحظ يحالف مواليد برج الحمل اليوم، على الصعيد المهني، إذ ستحقق الكثير من الإنجازات والأرباح المالية، كما كشفت لك عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، مؤكّدة أنك سوف تعمل بجدية شديدة اليوم، وسوف يحالفك الحظ بقوة في كل عمل تنجزه، وتستطيع أيضًا أن توظف طاقاتك بشكل جيد، وسوف تبدو مبتكرًا، وهذا سيدعمك لدى المحطين بك من رؤسائك في العمل.