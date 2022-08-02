حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 2-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العقرب شخص طيب القلب في تعاملاته مع الآخرين ما دام لم يوجهوا الأذى والضرر له، وهو عملي وجاد وحازم يحب النجاح ويبذل قصارى جهده للحفاظ عليه والتميز في عمله والوصول إلى أعلى المناصب.

برج العقرب والعائلة

يقدس مواليد برج العقرب العائلة، ويتحملون المسئولية تجاها ولا يتأخرون عن تقديم يد الدعم والسند والعون لهم، فهم ملتزمون بها بشكل تام ويعملون دائماً على إيجاد وقت للعائلة ورعايتها، وإذا أصبحوا أباءً يحرصون على تقديم كل ما بوسعهم لحماية أبنائهم وتعليمهم كيفية التعامل والوقوف بجانبهم ودعمهم، وحتى صداقاتهم متينة وقوية نظرا لتميزهم بالإخلاص والصدق في المعاملات مع المقربين ممن حولهم، ولا ينافقون أو يزيفون صداقاتهم مع الآخرين.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس، وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

يتواجد القمر في منزلك الثاني عشر مما يتطلب منك أن تكون كتوما ولا تتحدث عن حياتك وأسرارك الشخصية لأحد ممن حولك، كما يجب عليك أن تتجنب الإعلان عن خططك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

يتنافر القمر مع المشتري اليوم في منزلي الصحة، وهو ما يتطلب العناية منك بنفسك حيث يتسبب لك ذلك في انخفاض طاقتك وعليك أن تسترخي وتهتم براحتك، بحسب ما قالته خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها لـ«الوطن».