حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 3-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العقرب لديه الكثير من المميزات التي تساعده على أن يكون شخص ناجح في حياته العملية والشخصية، من أبرزها القدرة على التركيز العالي على أدق التفاصيل الصغيرة، كما أنه لديه شخصية شجاعه، ولا يخاف مواجهة التحديات التي يتعرض لها في حياته.

ويتميز أيضا بأنه شخص طموح، ويسعى دائما لتحقيق أهدافه التي يرغب بها، كما أنه دائم البحث عن الحقيقة، ولا يهدأ حتى يجدها، ويثق في نفسه بشده كبيرة، ويحب الألوان القوية والصريحة.

ويحرص على توفير وقت للعائلة ورعايتها والاهتمام بها، ولا يمل أبدا من النشاطات العائلية.

ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لمراقبة كل صغيرة وكبيرة، فقط نظم جهودك واعتن بصحتك واعمل في صمت ولا تعلن خططك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بعدم الزهو بنفسك وعدم إعلان أخبارك الشخصية.

عيوب برج العقرب

ومن أبرز عيوب برج العقرب أنه شديد الغرور من الأشخاص الآخرين في بعض الأحيان، ولديه حب السيطرة على الآخرين المحيطين به، ولا يكشفون الكثير عن أنفسهم للآخرين.