حظك اليوم برج القوس الأربعاء 3-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج القوس بأن لديه عاطفة متوهجة، وقدر كبير من الرقة والحنان والعاطفية، إذ يعشق السفر والرحلات وركوب الدراجات، كما أنه يحب تجربة كل ما هو جديدة، وإقحام نفسه في المغامرات.

ويتصف أيضا بالكرم الزائد عن الحد الطبيعي، ويحب الإسراف ولا يبخل على نفسه بشيء على الإطلاق، كما أنه يتميز بالبراءة الدائمة، ولا يفكر في تصرفاته كثيرا، وتعرضه طيبة قلبه إلى الكثير من خيبات الأمل من الأشخاص المقربين منه.

ويحب مولود برج القوس الحرية كثيرا، ويكره أن يتقيد بقيود المجتمع، كما أنه يحب السفر والاستكشاف، ولديه قلب كبير وكريم وصادق، ويبحث مولود برج القوس عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

قد يحمل لك اليوم اجتماعات سارة ولقاءات موفقة تجمعك بالبعض.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء يعدك بوقت مناسب لإصلاح علاقة عاطفية أو تجمعك بأصحابك أوقات رائعة.

الحب عند برج القوس

يتميز مولود برج القوس بأن حبه نادر الوجود، وعندما يقع في الحب فيصبح الطرف الآخر شيء سامي بالنسبه له، ويحرص على أن يحافظ عليه.