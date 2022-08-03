المتهم بقتل ابنة خاله في أوسيم يطلب الفصل في القضية: أنا اللي موتّها احكموا عليا

طلب «أندرو. ح»، المتهم بقتل ابنة خاله في منطقة البراجيل بأوسيم في الجيزة، بعد فشله في هتك عرضها، المستشار عبدالشافي محمد عثمان، رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الجيزة، خلال نظر جلسة محاكمته، اليوم الأربعاء، أن يتم الفصل في القضية اليوم، لينتهي من كل هذا، قائلا: «أيوه أنا اللي قتلتها احكموا عليا».

هيئة المحكمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالشافي محمد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، وياسر علي الزيات.

وخلال الجلسة، حضر رئيس لجان زيارة السجون واجتماعات أسر المسجونين، التابعة للكنيسة الأرثوذكسية، القس يوسف ميلاد، وطلب الجلوس مع المتهم للتحدث معه.