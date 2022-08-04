حظك اليوم برج الثور الخميس 4-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مواليد برج الثور بالقوة والشجاعة، ولديهم استقرار نفسي كبير، ينعكس على معاملاتهم مع المحطين بهم، كما يتميزون بالإخلاص والطيبة، ولا يحقدون على أحد، وهما من المحبين للموسيقى، والرومانسية.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، حظك اليوم لمواليد برج الثور اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

الارتباك مستمر ومتواصل مع مولود برج الثور، إذ أن الشمس والقمر معاكسان أيضًا على الصعيد العاطفي، لهذا هناك توقعات بحدوث سوء تفاهم مع شريك حياتك أو من تحب، أو مع الأحباب أو أحد الأقارب، لهذا تنصحك الأفلاك اليوم، بضرورة التروي وتجنب العصبية والانفعال، وأيضًا تجنب الجدال كي لا تعكر صفو يومك، أو تواجه أي خسائر مع المحطين بك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

ما زال هناك بعض الارتباك والضغوط الموجودة في برج مولود برج الثور، وتؤثر عليك بشكل كبير على الصعيد المهني والعاطفي، إذ أن هناك معاكسة واضحة بين كلا من عطارد وزحل وبشكل مستمر، لهذا كن مستعدًا اليوم في محيط العمل، لحدوث بعض التغير، وبدلًا من الندم على الماضي، حاول التفكير بشكل إيجابي للمستقبل، واعمل على وضع خطط جديدة تدعمك في العمل، وفقًا لما كشفت عنه خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها لـ«الوطن».