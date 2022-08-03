كشف هوية سيدة مجهولة عُثر على جثتها أسفل عقار تحت الإنشاء بالوراق

تمكنت الأجهزة الامنية بالجيزة من كشف هوية سيدة مجهولة عُثر على جثتها أسفل عقار تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة الوراق.

وتبين أن الجثة المجهولة لسيدة تدعى «خديجة.ص.ع»، في نهاية العقد الثالث من العمر، وباستدعاء أفراد أسرتها تعرفوا على جثتها في مشرحة زينهم، وتم إجراء تحليل البصمة الوراثية لوالدتها والتي تطابقت مع البصمة الوراثية للجثة المجهولة وجار إنهاء إجراءات استلام الجثة لدفنها.

وكثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها لبيان سبب تواجد المتوفية في تلك المنطقة وكذلك تواجدها داخل العقار تحت الإنشاء الذي سقطت منه، وكذلك بيان إذا كانت قد قفزت من العقار أم تم إلقائها بواسطة مجهول.

بلاغ بالعثور على جثة سيدة أسفل عقار تحت الإنشاء

تلقى مأمور قسم شرطة الوراق بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة أسفل عقار تحت الإنشاء بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية ولا تحمل مستندات تدل على هويتها، وتبين أنها في نهاية العقد الثالث من العمر وترتدي عباءة سوداء.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وإجراء تحليل البصمة الوراثية لمطابقتها بتحليل البصمة الوراثية للمتعرف عليها، كما قررت النيابة العامة إجراء تحليل مخدرات للمتوفية، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.