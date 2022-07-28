سقوط فتاة مجهولة من أعلى عقار تحت الإنشاء في ظروف غامضة بالوراق

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض سقوط فتاة من أعلى عقار تحت الإنشاء ووفاتها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

سرعة التحريات حول الواقعة وملابساتها

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكذلك تصوير جثة المجني عليها ونشر صورها وأوصافها على جميع أقسام الجيزة في محاولة لمعرفة هويتها والتوصل لأسرتها لكشف غموض الواقعة، كما طلبت النيابة العامة أخذ بصمات المجني عليها وإرسالها إلى مصلحة الأمن العام لمطابقة بصماتها مع البصمات المحفوظة لديها، كما طلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار مسرح الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وكذلك فحص جميع محاضر التغيب التي تحمل أوصاف الفتاة لكشف هويتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الوراق بلاغا بسقوط فتاة من أعلى عقار تحت الإنشاء بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي عباءة سوداء ومن أسفلها بنطلون، كما تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.