تفاصيل فرص عمل للشباب والطلبة في شركة أمن.. «حسن المظهر» أهم الشروط

كشفت محافظة الجيزة عبر منشور على صفحتها الرسمية بفيس بوك، عن فرص عمل للشباب بشركة «جي. فور. إس» للأمن والحراسة.

وأكدت المحافظة أنّ الوظائف المتاحة التي كشف عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب التابع للمحافظة، تابعة لشركة الأمن والحراسة، وتتضمن ما يلي:

تفاصيل الوظائف المتاحة

- أفراد أمن إداري بمول «مدين» بالشيخ زايد.

- السن من 21 إلى 39 عاما.

- العمل 8 ساعات.

- المرتب 3 آلاف جنيه صافي.

المواصفات والشروط المطلوبة

وحددت محافظة الجيزة المواصفات والشروط المطلوبة لشغل فرص العمل بمول مدينة الشيخ زايد كما يلي:

- الطول لا يقل عن 170 سم - حسن المظهر.

- مسموح للطلبة بالتقدم لشغل الوظيفة.

- توجد وسيلة مواصلات من ميدان الجيزة.

كيفية التقدم لوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وكشفت محافظة الجيزة عن مواعيد حضور المتقدمين لوظائف الأمن والحراسة بمول بمدينة الشيخ زايد بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، في 300 ميدان الجيزة بعمارة النبراوي - الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرا.

آلية التواصل مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وأكدت محافظة الجيزة أنّ التواصل يتم بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب عبر أرقام التليفونات التالية «35711198 - 35730825».