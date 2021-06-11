تفاصيل وشروط وظائف شاغرة بالجيزة.. رواتب تبدأ من 3 آلاف جنيه

أعلنت محافظة الجيزة بالتعاون مع جهاز تشغيل الشباب، والتنسيق مع الشركات الخاصة، عن العديد من فرص العمل للشباب، في إطار العمل على مساعدة الشباب وإتاحة وظائف مختلفة تناسبهم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز تفاصيل هذه الوظائف التي أعلنت عنها محافظة الجيزة.

وظائف تشغيل الشباب بمحافظة الجيزة وأبرز شروطها

من ضمن الوظائف المطلوبة «عمال وأفراد أمن وحراسة».

يشترط للحصول على هذه الوظائف، أن يكون المتقدمين حاصلين على مؤهل متوسط على الأقل.

- أن يكون أقصى سن للمتقدم 31 عاما.

كيفية التقديم على الوظائف المتاحة بالجيزة

أكدت محافظة الجيزة أنه على الراغبين في العمل وتمثيل هذه الوظائف المتاحة، التوجه لمقر جهاز تشغيل الشباب، بميدان الجيزة، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا.

ونظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، مؤخرا ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل للشباب، معلنا توفيره عدد من الوظائف، يبدأ راتبها من 3 آلاف جنيه وتصل لـ12 ألف جنيه.

وبالإضافة إلى ما سبق، أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة منذ عدة أيام، توافر محال خالية بعدة مناطق متاحة لشباب الخريجين من مختلف الجامعات، بمراكز الواحات ومنشأة القناطر والصف، ويتم تمويل المشروعات بها.

نظام تمويل المشروعات الشبابية من قبل محافظة الجيزة

ويمول جهاز تمويل وتشغيل الشباب التابع لمحافظة الجيزة، العديد من المشروعات الخاصة بالشباب، بتلك المحال بمبالغ تبدأ من 5 آلاف جنيه حتى 20 ألف جنيه، ويكون التمويل في شكل بضائع وليست سيولة، والسداد على 3 سنوات بدون فوائد.