وظائف وزارة الشباب والرياضة.. رواتب مجزية بدون مؤهلات ولذوي الهمم

تعلن وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بشكل دائم عن فرص عمل شاغرة، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة «كير مصر» من خلال مبادرة توظيف مصر، حرصا منها على مساعدة الشباب وإيجاد فرص العمل.

وتستعرض «الوطن»، أبرز وظائف وزارة الشباب والرياضة، التي أعلنت عنها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظائف الشباب والرياضة

تطلب مترو ماركت وخير زمان للتعيين في الوظائف التالية:

- مدير فرع «خبرة لا تقل عن 3 سنوات».

- مساعد مدير فرع «خبرة لا تقل عن 3 سنوات».

- كاشير.

- بائع لحوم.

- بائع بقالة جافة.

- بائع أسماك.

- بائع خضار وفاكهة.

- بقال جبن.

- سائق «درجة ثالثة- خاصة».

- شيف مطبخ.

- شيف مخبوزات.

- شيف سوشي.

مكان العمل: كافة الفروع في أنحاء جمهورية مصر العربية.

شروط الحصول على وظائف الشباب والرياضة

- جميع المؤهلات «عالٍ ومتوسط».

- خبرة لا تقل سنة.

- الحد الأقصى للسن 35 سنة.

الحقوق و المميزات

- راتب جيد حسب الخبرة.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- يوم إجازة في الأسبوع.

- حوافز بناءً على البيع

- فرص جيدة للترقي.

- تأمين طبي واجتماعي.

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية من خلال الضغط هـــنا

أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من هـــــنا.

كما أعلنت شركة ليوني الألمانية لصناعة ضفائر السيارات عن حاجتها لشغل وظيفة عامل تجميع «يتم قبول ذوي الهمم».

المهام: تجميع أسلاك ضفائر السيارات يدويا.

العنوان: مدينه بدر- طريق الروبيكي- منطقة الـ100 فدان.

الشروط للتقديم للوظيفة

- مؤهل متوسط - فوق متوسط - دبلوم صم وضعاف السمع.

- ذكور وإناث.

- الحد الأقصى للسن 30 سنة.

- الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية

المميزات والحقوق

- الراتب 2871 جنيها.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات بنظام الورديات.

- يوم إجازة في الأسبوع.

- تأمين طبي خاص - تامين اجتماعي- فرص للترقيات الداخلية.

- وجبات يومية- صالات عمل مكيفة.

- حوافز شهرية- حافز سنوي.

- خطوط سير بأتوبيسات مكيفة.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية من خلال الضغط هــنا.

كما تطلب صيدليات مصر للتعيين:

- صيدلي «بكالوريوس صيدلة- حديث شيفت مسائي أو ليلي».

- صيدلي كول سنتر «بكالوريوس صيدلة- خبرة 6 أشهر على الأقل».

- كاشير «مؤهل عالِ- إجادة الحاسب الآلي».

- مساعد صيدلي «مؤهل متوسط- خبرة 6 أشهر في الأدوية»..

- تجميل «مؤهل متوسط- خبرة 6 أشهر في التجميل».

- دليفري ويجب أن يكون حاصلا على «مؤهل متوسط، ويمتلك ماكينة - رخص سارية».

أماكن العمل

- القاهرة: «التجمعات - مصر الجديدة - مدينة نصر - وسط البلد».

- الجيزة: «المهندسين - الدقى - الهرم - فيصل - حدائق الأهرم - أكتوبر - الشيخ زايد».

- المحافظات: «الإسكندرية - دمنهور - بنها -سوهاج - أسيوط - شرم الشيخ - الغردقة - السويس».

شروط الالتحاق بالوظائف

- يتم قبول الصيادلة المكلفين

- السن من 18 سنة إلى 40 سنة.

- موقف محدد من التجنيد.

المميزات والحقوق

- الراتب حسب كل وظيفة والخبرة

- عدد ساعات العمل 8 ساعات أو 12 ساعة.

- يوم واحد إجازة فى الأسبوع.

- إجازات سنوية ورسمية.

- تأمينات اجتماعية - تأمين طبي خاص - تأمين على الحياة.

- مسار وظيفي واضح.

- سكن للمغتربين.

- بدل مواصلات فى بعرض المناطق.