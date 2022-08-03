الوسط الفني يودع الموسيقار إحسان المنذر: «المبدعون لا يرحلون»

نعت الفنانة إليسا، الملحن والموزع الموسيقي إحسان المنذر، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ75 عاما، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «الله يرحم الموسيقار الكبير إحسان المنذر، خسارة للفن اللبناني والعربي وقيمة كبيرة بألحان وأعمال من عمق تاريخنا، كل التعازي لعيلته ومحبينه ولعشاق الفن الأصيل».

وحرص عدد كبير من الفنانين في لبنان والوطن العربي على نعي الموسيقار الراحل بكلمات مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، من بينهم الفنانة مادلين مطر في تدوينة عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «الله يرحم الموسيقار اللبناني المبدع إحسان المنذر، أروع أرشيف من ألحانه رافقت إيّامنا ورح تبقى معنا عطول.. الرحمة لروحك».

وائل كفوري: رحيل إحسان المنذر خسارة كبيرة

وعبر الفنان وائل كفوري عن حزنه لرحيل المنذر، «خسارة كبيرة رحيل الموسيقار القدير إحسان المنذر، تعازينا الحارّة للعائلة الكريمة ولكلّ المحبيّن.. فلتسترح نفسه بسلام»، وقال الفنان زياد برجي: «يلي بيترك وراه هيك موسيقى وهيك إرث بعمره ما بيموت.. تحية لروحك أيها المبدع الكبير».

بينما قال الفنان جوزيف عطية، في تغريدة، «انتقل إحسان المنذر، كبير من كبار الفن اللبناني. تاريخ من العطاء والحب، منشكرك علّمتنا التواضع والمحبة والطيبة الحقيقية»، وتتسع القائمة لتشمل العشرات من الفنانين من بينهم مايا دياب، ليال عبود، مي الحريري، وجومانا بو عيد.

وشارك في مسيرة وداع إحسان المنذر على منصات التواصل الاجتماعي، الشاعر الغنائي تامر حسين، قائلا: «تعازينا للشعب اللبناني والفن اللبناني في المُبدع القدير الفنان إحسان المنذر الله يرحمه ويصبر كُل محبينه»، والشاعر بهاء الدين محمد، «رحيل الأستاذ القدير الملحن والموزع اللهم ارحمه وأغفرله وأعف عنه وأدخله الجنة دون حساب ولا سابق عذاب».

من هو إحسان المنذر

وقدم الموسيقار الراحل إحسان المنذر مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية لأشهر المطربين في الوطن العربي، من بينهم صباح، ماجدة الرومي، راغب علامة، وائل كافوري جوليا بطرس، أنوشكا، وديانا حداد.