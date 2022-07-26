إليسا تروج لحفلها مع وائل كفوري في إسطنبول: متشوقة لرؤياكم

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا لإحياء حفلا غنائيا ضخما في إسطنبول بتركيا، برفقة الفنان وائل كفوري يوم الموافق 13 من أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يقدما خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيهما المتنوعة التي يتفاعل معها الجمهور.

إليسا تروج لحفلها في إسطنبول

وحرصت الفنانة إليسا على الترويج للحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، إذ نشرت البوستر الرسمي للحفل الذي يجمعها بالفنان وائل كفوري، في إسطنبول.

وعلقت على البوستر: «إسطنبول.. هل أنتم مستعدون، أنا متحمسة جدا إني هكون معاكم لايف يوم 13 أغسطس 2022 مع الفنان وائل كفوري، تقدروا دلوقتي تحجزوا التزاكر، متشوقة لرؤياكم جميعًا».

Istanbul, are you ready? I’m excited to be performing live on the 13th of August 2022 with @waelkfoury , You can get your ticket through @faproductions



Looking forward to seeing all of you pic.twitter.com/5hYBmrxduF — Elissa (@elissakh) July 26, 2022

وحفل إليسا وائل كفوري ليس الأول الذي يجمعهما، إذ اجتمعا في أكثر من حفل من قبل، وسط تفاعل كبير من قبل جماهيرهما، كما أحيا الثنائي مؤخرًا حفلا غنائيا في الغردقة، وقدما خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغانيهما.

آخر أعمال إليسا

يذكر أن إليسا طرحت مؤخرًا أغنية جديدة برفقة الفنان سعد لمجرد تحت عنوان «من أول دقيقة» والتي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال، وحصدت الأغنية حتى الآن حوالي 194 مليون مشاهدة.

إليسا تحيي حفلا غنائيا في بيروت 30 يوليو

كما تستعد لإحياء حفلا غنائيا جديدا في بيروت يوم 30 من يوليو الجاري، وسيوف تقدم خلال الحفل أغنيتها الجديدة «زهرة من الياسمين» التي روجت لها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.