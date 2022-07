إليسا تروج لحفلها مع وائل كفوري في إسطنبول: متشوقة لرؤياكم

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا لإحياء حفلا غنائيا ضخما في إسطنبول بتركيا، برفقة الفنان وائل كفوري يوم الموافق 13 من أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يقدما خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيهما المتنوعة التي يتفاعل معها الجمهور.

وحرصت الفنانة إليسا على الترويج للحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، إذ نشرت البوستر الرسمي للحفل الذي يجمعها بالفنان وائل كفوري، في إسطنبول.

وعلقت على البوستر: «إسطنبول.. هل أنتم مستعدون، أنا متحمسة جدا إني هكون معاكم لايف يوم 13 أغسطس 2022 مع الفنان وائل كفوري، تقدروا دلوقتي تحجزوا التزاكر، متشوقة لرؤياكم جميعًا».

Istanbul, are you ready? I’m excited to be performing live on the 13th of August 2022 with @waelkfoury , You can get your ticket through @faproductions



Looking forward to seeing all of you pic.twitter.com/5hYBmrxduF