وفاة الموسيقار اللبناني إحسان المنذر.. ونجوم الفن ينعونه: لروحك السلام

توفى، صباح اليوم، الموسيقار اللبناني إحسان المنذر، بعد صراعه مع المرض خلال الفترة الماضية، عن عمر يناهز الـ75 عاما، وذلك حسبما أعلنت وسائل الإعلام اللبنانية.

نجوم الوسط الفني ينعون وفاة إحسان المنذر

وحرص عدد كبير من الفنانين ونجوم الوسط الفني على نعيه وتقديم التعزية لأسرته، منهم الفنانة كارول سماحة التي نشرت صورته عبر حسابها بموقع التغريدات الشهير «تويتر» وعلقت عليها قائلة: «الفنان ما بيموت لأن أغانيه عايشة بذاكرتنا وبوجداننا».

بينما كتبت الفنانة اللبنانية يارا عبر «تويتر»: «فنّان ومايسترو كبير من بلدي وداعا إحسان المنذر الله يرحمك، ويجعل مثواك الجنّة، ويصبّر عائلتك وكلّ محبّينك».

كما نشر المطرب زين العمر فيديو لأغنيته الأولى والتي كانت من ألحان الفنان الراحل، وعلق على الفيديو قائلًا: «أولى أعمالي الفنية كانت مع المبدع إحسان المنذر بعمل رومانسي من بين كل البشر اليوم خسرنا صديق وفنان كبير من لبنان لروحك السلام موسيقار».

يذكر أن الموسيقار الراحل لحن لعدد كبير من الأغاني لأشهر المطربين مثل ماجدة الرومي، صباح ووليد توفيق وسميرة سعيد، راغب علامة، جوليا بطرس، كما وزع عددا من الأغاني لعدة ملحنين كبار مثل فيصل المصري، ونور الملاح.

جوائز الموسيقار إحسان المنذر

حصل الموسيقار إحسان المنذر على عدة جوائز عن أعماله الفنية ومشواره الفني حيث نال جائزة عام 1994 عن أغنيته لا أريد اعتذاراً لسمية بعلبكي من مهرجان الميكروفون الذهبي في تونس، فضلًا عن جائزة من مهرجان القاهرة عام 1996، عن أغنيته «نهر الأيام» التي غنيتها لور عبس، كما نال تكريم خاص من دار الأوبرا في الإسكندرية عام 2006.