أغنية ست الكل لـ وائل كفوري تقترب من تحقيق 4 ملايين مشاهدة في 5 أيام

حققت أغنية ست الكل للفنان وائل كفوري، ما يزيد عن 3 ملايين ونصف مليون مشاهدة، منذ طرحها على موقع المشاهدات يوتيوب في الأيام الخمس الماضية، وتصدر قائمة الأعلى مشاهدة في مصر، بخلاف تصدره محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية.

أغنية وائل كفوري ست الكل، من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمرو الصباغ، وتميزت بالطابع الرومانسي في كلمات والألحان، وكذلك في تصوير الفيديو كليب، والذي ظهر من خلاله يساعد زوجته وحبيبته في الأعمال المنزلية والطبخ.

كلمات أغنية وائل كفوري ست الكل

ومن كلمات أغنية ست الكل للنجم اللبناني وائل كفوري:

أنا والله ما صدقت

لقيت اللي فيها حلمت

متل اللي أول مرة بتعرف على بنت

أنا يا عالم عم دوب

عايش ببحر قلوب

كلّن عم بيقولولي بأحلى حلاتي صرت

شو بحبك مش معقول

ما بقلك شو حسيت

أنا كنت مضيع حالي وفيكِ حالي لاقيت

حلوة وما قلها حل

متل الشمس بطّل

غارو منها البنات لأنّها ست الكل

أنا مين قدّي مين

رح عيش أحلى سنين

الله الله بجمالا

جمّع كلّ الحلوين

يشارك إليسا في إحياء حفل غنائي بأسطنبول

ويستعد الفنان وائل كفوري، لإحياء حفل غنائي ضخم في أسطنبول، يوم 13 من شهر أغسطس المقبل، وتشاركه الحفل النجمة اللبنانية إليسا، وسبق والتقى الثنائي في أكثر من حفل سواء في مصر أو عدد من الدول العربية والأوروبية.

وكان وائل كفوري، قد طرح في شهر يوليو من العام الماضي أغنية البنت القوية، وكسرت حاجز الـ145 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهي أيضًا من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر الصباغ.