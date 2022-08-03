التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في ترعة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق المعنية بشبرا الخيمة، بالتصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وذلك أثناء الاستحمام جرفه التيار لعدم إجادته السباحة كما عثر على ملابسه وهاتفه المحمول على شاطئ الترعة، إذ انتشلت قوات الإنقاذ النهري الجثة.

بلاغ بانتشال جثة طالب غرق في شبرا

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد دائرة القسم.

على الفور جرى إخطار قوات الإنقاذ النهري والتي بدأت أعمال البحث عن الجثمان، وتمكنت من انتشاله، وبالمعاينة والفحص تبين غرق «م ن ع»، 17 سنة، طالب بالثانوي الزراعي، مقيم بلقس مركز قليوب، وجرى العثور على ملابسه وهاتفه المحمول على شاطئ الترعة، وتبين أنه نزل للاستحمام، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا بمياه الترعة.

نقل الجثة لمستشفى ناصر العام

جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.