أحمد سلامة: «مافيش فنان لجأ للنقابة وردته.. وهنفتح دار مسنين قريبا»

علق الفنان أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، على الشكاوى الأخيرة التي يثيرها بعض الفنانين بشأن قلة الأجور والأعمال التي تعرض عليهم والمشاكل الصحية والمادية التي باتوا يعانون منها.

أحمد سلامة يرد على قلة أعمال بعض الفنانين

وقال أحمد سلامة خلال لقاء تليفزيوني، إن النقابة تساعد جميع الفنانين والأعضاء الذين يلجأون إليها، موضحًا: «ما فيش فنان بيلجأ للنقابة في أي محنة النقابة مبتقفش جنبه، ومبتتكفلش بيه، حتى إحنا عندنا في النقابة أكبر منظومة تأمين صحي، على أعلى مستوى».

وتابع: «بس مش من مهمة النقابة هي تشغيل الفنان لأن دي حسب رؤية المخرج وكاست العمل، والنقابة متقدرش تفرض ممثل ولكن في النهاية إحنا بنعمل حاجات كتير في المقابل، مثلا إحنا عاملين بروتوكول مع شركات الكاستينج ما فيش ممثل يتكرر في أكثر من عمل عشان ندي مساحة أكتر لأكبر عدد من الفنانين يشتغلوا».

أحمد سلامة النقابة تستعد لإطلاق منصة خاصة بالفنانين

كما كشف أحمد سلامة أن النقابة الممثلين تستعد لإطلاق أبلكيشن جديد يساعد في اختيار الممثلين، قائلًا: «وكمان إحنا عاملين أبلكيشن بصدد نزوله على النت فيه كل الداتا للمثلين بآخر مشاهد عملوها وسي في ليهم بحيث إننا نسهل عملية اختيار الممثل لأن مسألة تكرار الممثل في أكثر من عمل بيخلي فيه ناس متشتغلش».

وأضاف أن النقابة سوف تفتح قريبًا دار لرعاية المسنين خاصة بالنقابة «بنحاول نعمل حاجات كتيرة جدا الحقيقة، وقريبا هنفتتح دار مسنين خاصة بالنقابة على أعلى مستوى».