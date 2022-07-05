نقابة الممثلين توقع اتفاقية مع «SOKNA» لتشييع جنازات الفنانين

وقّعت نقابة المهن التمثيلية المصرية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، اتفاقية شراكة مع شركة «SOKNA»، والتي تقدم الخدمات الجنائزية الشاملة لتكريم حالات الوفاة وتسهيل الإجراءات، لتكون المقدم الحصري للخدمات الجنائزية الشاملة لتكريم أعضاء النقابة.

توفير كل الخدمات اللازمة لأعضاء نقابة المهن التمثيلية

وتعمل شركة SOKNA على توفير كل الخدمات اللازمة لأعضاء نقابة المهن التمثيلية، بما في ذلك المساعدة في استخراج تصريح الدفن والأوراق الرسمية وتجهيز المتوفي وإعداد المقابر ونقل المتوفي وحجز قاعات العزاء والنعي والصدقات الجارية والهدايا التذكارية، وخدمة العودة إلى الوطن، وخدمات أخرى، بهدف تكريم أولئك الفنانين الذين طالما أسعدوا مجتمعنا.

وتقوم SOKNA أيضًا بتخصيص الاحتياجات اللازمة لاستيعاب ما هو مطلوب للتعامل مع جنازات الرموز الفنية بشكل لائق، ويشمل ذلك تقديم خدمة عالية الجودة ومستوى عالٍ من التنظيم بالإضافة إلى سيارات SOKNA المجهزة بالكامل وفريق مدرب من ذوي المهارات العالية.

وقال الدكتور أشرف زكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية: «نحن فخورون بالشراكة مع SOKNA وتقديم جميع مزايا خدماتها لأعضاء النقابة».

احترافية SOKNA واهتمامها بالتفاصيل

وأضاف: «نتشارك مع شركة SOKNA نفس الرؤية فيما يتعلق بأهمية تكريم المتوفي، وجعل العملية برمتها سلسة وخالية من المتاعب قدر الإمكان للعائلات والأحباء، ولا أحد يجيد فعل ذلك أفضل من فريق SOKNA».

وقالت الفنانة نهال عنبر، مسؤولة الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، إن احترافية SOKNA واهتمامها بالتفاصيل لا مثيل لهما، ومستوى الخدمة الرائع الذي تقدمه الشركة ثبُت لنا مرارًا وتكرارًا، وظهر هذا بشكل خاص في جنازات العديد من كبار الفنانين مثل «سمير صبري وسهير البابلي وعايدة عبد العزيز وجالا فهمي وزكي فطين عبد الوهاب»، والعديد من الرموز الأخرى التي ساعدتنا SOKNA على تكريمهم.

وقال أحمد جاب الله، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SOKNA: «سعداء وفخورون بتوقيع هذه الشراكة مع نقابة المهن التمثيلية، ونسعى لتقديم خدمة مشرفة لأعضاء النقابة مع مراعاة الاحتياجات الخاصة ومتطلبات الفنانين والشخصيات العامة، مثل مستوى التنظيم، ومستوى الكفاءة العالي لفريقنا، وسلامة وراحة العائلة والأصدقاء وجميع الحضور».

وأضاف جاب الله: «مهمتنا في SOKNA هي تكريم أحبائنا الذين فقدناهم مع التأكد من عدم استنفاذ العائلة أي مجهود لوجيستي عند التعامل مع الوفاة، لذا قمنا بإطلاق برنامج التخطيط المسبق حيث يمكن للأشخاص تحديد نوع الخدمة التي يرغبون في تلقيها، حتى تتمكن العائلات من التركيز على ذكريات وإرث أحبائهم».

منذ إطلاق شركة SOKNA في عام 2020، أقامت الشركة العديد من الشراكات مع أكثر من 20 مستشفى وشركة في القاهرة الكبرى، وتعاونت مع أكثر من 70 متعهد خدمة وأجرت أكثر من 3000 جنازة، وتتمثل مهمة الشركة في الاعتناء بكل التفاصيل اللوجستية منذ لحظة الفقدان، بالخبرة والتعاطف، مما يتيح لأفراد العائلة راحة البال للتركيز على الأمور الأكثر أهمية ووداع أحبائهم.