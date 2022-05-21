نقابة الممثلين توفر انتقالات للفنانين لتوديع سمير صبري لمثواه الأخير بالإسكندرية

انتهت، منذ قليل، صلاة الجنازة على الفنان الكبير سمير صبري بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على إلقاء النظرة الأخيرة عليه.

ومن المفترض أن يتجه جثمان الفنان سمير صبري، الآن، إلى مدينة الإسكندرية لدفنه في مقابر الأسرة، وعن هذا الأمر قالت الفنانة نهال عنبر إن نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع أسرة الفنان وفروا أتوبيس كبير للفنانين، ولكل محبيه ممن يرغبون في مصاحبته إلى مدينة الإسكندرية لنقله إلى مثواه الأخير.

وداع الفنان سمير صبري

وقالت الفنانة نهال عنبر إنه لايوجد كلمات توفي حق الفنان الكبير سمير صبري: قائلة: «الفن خسر قامة كبيرة وهو رحل بجسده ولكنه باق بفنه».

يذكر أن الفنان سمير صبري كان قد رحل عن عالمنا ظهر أمس الجمعة بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.