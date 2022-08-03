جامعة «مصر للمعلوماتية» تنظم يوما مفتوحا للطلاب الجدد السبت المقبل

تنظم جامعة مصر للمعلوماتية، تحت رعاية المستشار عدلي منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتورة ريم بهجت رئيس الجامعة، السبت المقبل، فعاليات اليوم المفتوح، للتعرف على كليات الجامعة وأقسامها المختلفة، وتخصصاتها والخدمات والبنية التحتية التكنولوجية التي توفرها لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بمختلف البرامج الدراسية، وكذلك شروط كل الشهادات المزدوجة التي تمنحها الجامعة بالشراكة والموائمة مع كبرى الجامعات العالمية وذو التصنيفات المرموقة.

«مصر للمعلوماتية» تقدم منح للأوائل شاملة الإقامة والانتقالات

وأضافت الجامعة في بيان صادر عنها، أنَّه في إطار التزام الجامعة بتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بتقديم عدد من المنح لأوائل الثانوية العامة - شاملة الإقامة للمغتربين (خارج القاهرة والجيزة) للدراسة فيها، اعتمد مجلس الأمناء المنح الدراسية الكاملة لأوائل الثانوية العامة 2022 شاملة الإقامة والانتقالات، إضافة إلى عدد من المنح الجزئية للمتفوقين علميًا ورياضيًا ولذوي الهمم.

مصاريف جامعة مصر للمعلوماتيه 2022

وأعلنت الجامعة مصاريف العام الدراسي الجديد 2022، إذ تكون قيمة مصاريف كلية علوم الحاسب والمعلومات للطلاب المصريين بـ172 ألف جنيه، بجانب عدد من المنح للطلاب وفقاً لمجموع الثانوية العامة، وتكون مصاريف كلية الهندسة 180 ألف جنيه، بجانب عدد من المنح للطلاب وفقاً لمجموع الثانوية العامة، وبالنسبة لمصاريف كلية تكنولوجيا الأعمال تبلغ 164 ألف جنيه بجانب عدد من المنح للطلاب وفقاً لمجموع الثانوية العامة، وبالنسبة لمصاريف كلية الفنون الرقمية والتصميم فإنها تقدر بـ189 ألف جنيه، بجانب عدد من المنح للطلاب وفقاً لمجموع الثانوية العامة.

وتتضمن فعاليات اليوم المفتوح بالجامعة، التعرف على الكليات، وهي «علوم الحاسب، وتكنولوجيا الأعمال، والهندسة، والفنون الرقمية والتصميم»، إضافة إلى عمل جولة تعريفية بمباني الجامعة ومعاملها المختلفة.

جدير بالذكر، أنَّ جامعة مصر للمعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة بقارة أفريقيا في كل مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.