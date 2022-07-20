جامعة مصر للمعلوماتية تستقبل «هدى المراغي» أول عميدة هندسة بكندا

استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية، الدكتورة هدى المراغي عضو مجلس أمناء الجامعة، اليوم، في مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتبادل الخبرات وزيادة الترابط مع الخبراء المصريين بالخارج لدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

جامعة مصر للمعلوماتية نموذج رائد في الشرق الأوسط

ووفقًا لبيان صحفي، قالت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: «منذ تأسيس الجامعة وبالرغم من إقامتها خارج البلاد، تواصل الدكتورة هدى المراغي حضورها الفعّال لجميع اجتماعات مجلس الأمناء، وذلك إيماناً منها برؤية ورسالة جامعة مصر للمعلوماتية بأن تصبح جامعة رائدة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط في مجالات الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم».

دعم العملية التعليمية للطلاب مع تشجيع البحث العلمي

وأضافت «بهجت»: «كانت الزيارة الأولى للدكتورة هدى المراغي للجامعة ومدينة المعرفة، حيث عبرت عن إعجابها بالحرم الجامعي الذكي، وكذلك تقديرها لأهمية تواجد الجامعة في قلب مدينة المعرفة وما تضمه من مؤسسات متخصصة مما سيؤثر بشكل إيجابي لدعم العملية التعليمية للطلاب مع تشجيع البحث العلمي التطبيقي لأعضاء هيئة التدريس».

جدير بالذكر أن الدكتورة هدى المراغي هي أستاذة جامعية متميزة ومدير مؤسس لمركز أنظمة التصنيع الذكية IMS في جامعة وندسور، كما أنها تعد أول سيدة تقلدت منصب عميد الهندسة في كندا، وحصلت على وسام كندا في عام 2020 ووسام أونتاريو في عام 2015 لإنجازاتها البارزة وإسهاماتها في المعرفة والتقدم الصناعي.

يُذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية هي جامعة أهلية أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعد أول جامعة متخصصة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، حيث تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على رأسها الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، والثورة الصناعية الرابعة وصناعة الالكترونيات وعلوم الاتصالات، والتكنولوجيا المالية والتسويق الالكتروني، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الالكترونية.