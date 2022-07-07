جامعة مصر للمعلوماتية تستقبل وفدًا من «Meta» لبحث سبل التعاون

استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية وفداً رفيع المستوى من شركة «ميتا»، العالمية، بمقرها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار تطوير علاقاتها العلمية والبحثية مع المؤسسات العالمية الكبرى، حيث يستهدف عملاق التواصل الاجتماعي تعزيز التعاون مع الحكومات والمؤسسات الجامعية المتخصصة في علوم البيانات والتكنولوجيا، لتبادل الخبرات والبرامج البحثية التي تعزز خدمة الطرفين.

وترأس الاجتماع الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، وبحضور الدكتور محمد الشرقاوي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وياسر كاظم الأمين العام، وعمداء الكليات، والدكتورة أمل الجمال، رئيس العلاقات الدولية بالجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

تفقد مرافق الجامعة وتجهيزاتها

ضم وفد عملاق التواصل الاجتماعي برئاسة شادن خلاف، رئيس ميتا للسياسة العامة لشمال أفريقيا ومجلس التعاون الخليجي، عبد الرحمن السبكي، مدير التسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعمليات المخاطر العالمية، ومصطفى محمد، نائب الرئيس للشؤون الحكومية في شركة محرم وشركاه لاستشارات السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، شريف بنداري، نائب رئيس الشركة للسياسة العامة، وعبير محمود، محللة سياسات عامة.

وتفقد الوفد مرافق الجامعة وتجهيزاتها، إلى جانب المؤسسات والمراكز البحثية المتواجدة بمدينة المعرفة التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للاطلاع على ما تمتلكه من برامج متطورة تواكب أحدث التقنيات التي توصل إليه العالم.

مجالات الاهتمامات البحثية

واستعرض أعضاء هيئة التدريس مجالات اهتماماتهم البحثية والتي ممكن أن تتفق مع اهتمامات شركة ميتا سواء في التعامل مع البيانات كبيرة الحجم أو الذكاء الاصطناعي أو في مجالات الاتصالات ومجال الواقع الافتراضي، كما تطرق الحديث إلى ما يمكن أن تقوم به شركة ميتا من تدريب متخصص للوصول للميتافيزس الذي نصبو اليه.