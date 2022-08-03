عاجل.. حريق ضخم قرب العاصمة الروسية موسكو

أفاد موقع «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل وجود حريق ضخم قرب العاصمة الروسية موسكو، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

حرب روسيا وأوكرانيا

وتشن موسكو حرب ضد جاراتها الأوكرانية، بدأت في 24 فبراير الماضي، عندما خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلناً شن بلاده عملية عسكرية في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.

عقوبات سياسية واقتصادية على روسيا

ووقعت عدة دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي مجوعة من العقوبات السياسية والاقتصادية على روسيا وصلت إلى 7 حزم متتالية.