سيدة تتهم شقيقها وزوجته بالتعدي على أسرتها بدمنهور: «كنا بنزورهم في بيتهم»

اتهمت سيدة خمسينية، شقيقها وزوجته وشخص مجهول، بالتعدي عليها رفقة ابنيها وإصابتها بإصابات بالغة، داخل منزل عائلة الأم، ونقلهما على الفور لمستشفى دمنهور.

بلاغ الشرطة

تلقى قسم شرطة بندر دمنهور، بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد بتعدي المدعو أيمن حسن وزوجته وشخص مجهول «بلطجي»، على زوجته وابنيه محدثين لهم إصابات بالغة نُقلوا على أثرها إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة 11716 لسنة 2022، جنح القسم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحريات أن المشكو بحقهم هم شقيق السيدة «سلوى. ح» التي تبلغ من العمر 50 عاما، وزوجته وشخص مجهول، وأن سبب الشجار بين كلا الطرفين الأخ وزوجته مع السيدة وابنيها خلافات أسرية، وأن الشخص المجهول تم الاستعانة به من قبل زوجة الأخ في التعدي على شقيقة زوجها.

التعدي على السيدة وابنيها خلال وجودها في منزل شقيقها

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهم الأول وزوجته، تعديا على السيدة «سلوى» وابنيها «رامي. ر» الذي يبلغ من العمر 21 عاما، طالب، وشقيقته الصغرى «غادة. ر» صاحبة الـ15 عاما، حال كونهم بمنزل الأول، في زيارة عائلية.