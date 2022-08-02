مقتل ربة منزل على يد زوجها إثر خلافات أسرية في سوهاج.. «ضربته ببلطة»

شهدت دائرة قسم أول سوهاج، مقتل ربة منزل على يد زوجها، إثر قيام الزوجة بالاعتداء على زوجها بـ«بلطة» ما أدى إلى إصابته، فقام زوجها باستخلاصها من يدها والتعدي عليها، محدثا إصابتها التي أودت بحياتها، بسبب خلافات زوجية.

مشاجرة ومصابين دائرة قسم أول سوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بوجود مشاجرة ومصابين دائرة قسم أول سوهاج.

وتبين أنها بين كل من طرف أول «زينب. ص. خ. م»، 58 سنة، مدرسة، مصابة بـ«جرح قطعي نافذ بالرقبة من الناحية اليمنى»، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات اللازمة.

و«طرف ثان» زوجها، يدعى «صبحي. ر. م. م»، 67 سنة، موجه بالمعاش مصابا بـ«جرح قطعي بكف اليد اليسرى» وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

الزوجة تضرب زوجها ببلطة

وأفادت نجلتهما المدعوة «نور الهدي»، 29 سنة، حاصلة على «ليسانس»، وتقيم بذات الناحية، أنه تم حدوث مشادة كلامية بين والديها، «تطورت إلى مشاجرة أثناء وجودهما بسطح منزلهما حيث قامت الزوجة بضرب زوجها ببلطة كانت موجودة بأعلى السطح محدثة إصابته، فقام باستخلاصها من يدها والتعدي عليها محدثا إصابتها التي أودت بحياتها، بسبب خلافات زوجية».