طالبة تحاول التخلص من حياتها بحبة الغلة بسبب خلافات أسرية في المنوفية

شهدت قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، محاولة طالبة التخلص من حياتها باستخدام قرص حفظ القمح السام المعروف إعلاميا باسم «حبة الغلة»، بسبب خلافات أسرية، حيث جرى نقلها إلى قسم السموم في مستشفى شبين الكوم الجامعي، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

طالبة تحاول التخلص من حياتها في أشمون

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بإقدام طالبة تدعى «ل.م»ـ 17 عاما، على محاولة التخلص من حياتها باستخدام قرص حفظ القمح السام، ما أدى إلى إصابتها بالتسمم، وجرى نقلها إلى قصم السموم بالمستشفى الجامعي لإنقاذ حياتها، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

الجدير بالذكر أن مركز أشمون في محافظة المنوفية، شهد مصرع طفل غرقا في قرية دورة التابعة لدائرة المركز، وكذلك إصابة طفل بدلغة عقرب، فضلا عن غرق طالبين في فرع النيل بقرية جريس واستخراج الجثامين وتشييعهما إلى مثواهما الأخير.

العثور على جثة شاب

كما شهد مركز أشمون بالمنوفية، العثور على جثة شاب مجهول الهوية في فرع النيل المار من قرية جريس، وجرى انتشال الجثمان وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.