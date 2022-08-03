«الهجرة» تتابع حالة طفل مصري في الرياض بعد استغاثة والديه لعلاجه

تابعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حالة الطفل المصري «سليم»، 3 أشهر، المصاب بمرض الضمور العضلي الشوكي بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، حيث تواصلت مع والديه للاطمئنان عليه والوقوف على آخر تطورات حالته الصحية.

الاستجابة لاستغاثة ولي أمر الطفل بنقله إلى مصر

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية، استجابة لاستغاثة ولي أمر الطفل بنقله إلى مصر لتلقي العلاج المناسب وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، وأضافت أنه فور تلقي الاستغاثة تم التواصل فورا مع الأطباء والفريق العلاجي الخاص بالطفل للوقوف على حالته وما تستلزمه لنقله إلى مصر، مؤكدة أن مصر دائما تقف في صف أبنائها في كل مكان حول العالم.

سليم.. أول مولود لوالديه بعد عشر سنوات من زواجهما

يذكر أن الطفل سليم يبلغ من العمر 3 أشهر وهو أول مولود لوالديه بعد عشر سنوات من زواجهما، وأصيب بالمرض قبل عيد الأضحى وكان في حالة حرجة وتم تأكيد إصابته بـ الضمور العضلي الشوكي من خلال تقرير رسمي وتم احتجازه بأحد مستشفيات مدينة الرياض على جهاز تنفس صناعي ويصعب نقله إلا من خلال طيارة مجهزة.