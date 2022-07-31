«الهجرة» تُعيد الطفل ياسين حسام من السعودية للعلاج بمعهد الأورام بالقاهرة

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالمتابعة المستمرة لاستفسارات ومشكلات المصريين بالخارج، واستمرارا لمتابعة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لحالة الطفل المصري "ياسين حسام" المصاب بسرطان الدم، بالمملكة العربية السعودية، جاء التنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس إدارة جمعية "مصر الخير" لنقل الطفل بطائرة مجهزة طبيا، والتي أقلعت صباح اليوم من مطار "أبها"، إلى مطار القاهرة الدولي برحلة رقم ٩٦١، لاستكمال رعاية الطفل بمعهد الأورام، حيث كان محجوزًا بالرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي، وتم نقله بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وزيرة الهجرة تثمن توفير مكان لعلاج الطفل ياسين بمعهد الأورام

ومن ناحيتها، ثمنت وزيرة الهجرة، حرص الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بعمل وزير الصحة المصري، علي توفير مكان لعلاج الطفل "ياسين" بمعهد الأورام، أحد أبرز المنشآت الصحية في هذا التخصص، وكذلك وتوفير سيارة إسعاف لنقله من المطار، صباح الأحد 31 أغسطس، وتجهيز فريق طبي لمتابعة الحالة، ووضع بروتوكول علاجي، لإنقاذ حياته.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن التنسيق جاء استجابة بعد استغاثة ولي أمر الطفل بتوفير إخلاء طبي جوي بطائرة مجهزة طبيا لاستكمال علاجه بمصر حيث انتهى التأمين الطبي للطفل ولم يعد يغطي تكلفة العلاج، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بمصر لتوفير مكان للطفل واستكمال علاجه، كما تم موافاة وزارة الصحة بكافة التفاصيل الطبية عن حالة الطفل، حيث تم التواصل مع أسرة الطفل والمستشفي السعودي الألماني في المملكة العربية السعودية، لمعرفة تفاصيل الحالة الطبية الكاملة للطفل.

إخلاء طبي جوي بطائرة مجهزة طبيا لاستكمال علاج ياسين بمصر

ومن ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أنه فور تلقي استغاثة ولي أمر الطفل ياسين، تم التواصل فورا مع الأطباء والفريق العلاجي، للوقوف على حالة الطفل، وما تستلزمه الحالة لنقله إلى مصر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مصر دائما في صف أبنائها في كل مكان حول العالم، متابعة أن الطفل كان محجوزًا بالمملكة العربية السعودية في مستشفى السعودي الألماني في منطقة عسير.