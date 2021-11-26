9 معلومات عن الضمور العضلي الشوكي: أبرزها الصعوبة في التنفس

أوضحت وزارة الصحة والسكان أن مرض الضمور العضلي الشكوي هو مرض يصيب الأعصاب، لكن تظهر أعراضه في شكل ضمور العضلات خاصة العضلات الحركية، وتعتبر تكلفة هذا العلاج باهظة جدا بالنسبة المواطنين لذلك أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتحمل الدولة تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة، والتي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل، واستقبلت الأسر المصرية القرار بحالة من الترحاب، خاصة مع ارتفاع تكاليف العلاج وعدم قدرة معظم الأسر على تحملها.

وأشارت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفتحها الرسمية على موقع التاوصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن هذا المرض هو عبارة عن مجموعة من الأمراض التي تؤدي إلى ضعف العضلات، وبالتالي فقدان الكتلة العضلية بالتدريج حيث يصيب ضمور العضلات الجسم عندما يتوقف عن ممارسة النشاط البدني والجلوس لفترات طويلة في السرير نتيجة للإصابة بمرض ما أو التعرض لحادث ما.

علاج مرض الضمور العضلي الشوكي

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا يوجد حاليا علاج يساعد في الشفاء التام من مرض ضمور العضلات الشوكي، لكن العلاج يمكن أن يساعد بعض العلاجات في السيطرة على أعراض ضمور العضلات وإبطاء وصول المرض لمراحل متقدمة، حيث تعتمد تلك العلاجات على الحالة والأعراض التي تصاحبها، ويرصد التقرير التالي أعراض مرض الضمور العضلي الشوكي:

أعراض الضمور العضلي الشكوي

1- تدلي عضلات الوجه والتي تظهر شكل الوجه بمظهر نحيف.

2- الصعوبة في الحركة والمشي والوقوف.

3- ضعف العضلات في البداية بالقرب من الحوض والساقين والوركين.

4- صعوبة في رفع مقدمة القدم أو كف اليدين.

5- صعوبة صعود الدرج أو النزول بسبب عدم التحكم في العضلات.

6- وجود مشكلات في المشي ويختلف شكل المشي عن الشكل الطبيعي.

7- مشكلة أثناء الجلوس بشكل مستقيم.

8- يؤدي الضمور العضلي الشوكي لصعوبة في التنفس.

9- يؤدي الضمور العضلي الشكوي إلى تقوس العمود الفقري.