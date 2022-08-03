«Knives Out 2» يختتم فعاليات مهرجان لندن السينمائي أكتوبر المقبل

أعلن مهرجان لندن السينمائي عرض الجزء الثاني من فيلم «Knives Out» بعنوان «Glass Onion: A Knives Out Mystery» للمخرج ريان جونسون، في ختام الدورة الـ66 المقامة فعالياته في الفترة من 5 إلى 16 أكتوبر المقبل، ويُقام العرض الأوروبي الأول يوم الأحد 16 أكتوبر، في مركز «ساوث بانك» بقاعة المهرجانات الملكية.

ومن المقرر أنَّ يحضر المخرج ريان جونسون، العرض الأوروبي الأول للفيلم على هامش فعاليات مهرجان لندن السينمائي، مع عدد من فريق التمثيل من بينهم دانيال كريج، إدوارد نورتون، وجانيل موناي، وليزلي أودوم جونيور، وكيت هدسون ومادلين كلاين، وفقًا لما نشره موقع «ديدلاين» الفني.

مخرج «Knives Out 2»: سعيد بعرض الفيلم في ختام لندن السينمائي

ومن جهته، عبّر ريان جونسون عن سعادته بعرض الفيلم في ختام مهرجان لندن السينمائي، قائلًا: «يسعدني أن أعود إلى مهرجان لندن مع Glass Onion، ويشرفني أنَّ أختتم المهرجان، يبدو الأمر وكأنه العودة إلى الوطن».

وقالت تريشيا تاتل، مديرة مهرجان لندن السينمائي، «حقق فيلم Knives Out نجاحًا كبيرًا عندما استضفنا العرض الأوروبي الأول في المهرجان عام 2019، وهنا حقق ريان جونسون الميدالية الذهبية مرة أخرى بمساعدة أفضل طاقم الممثلين لهذا العام».

قصة وأبطال «Knives Out 2»

ويسبق عرض الفيلم في ختام مهرجان لندن السينمائي، مشاركته في الدورة المقبلة من مهرجان تورنتو السينمائي سبتمبر المقبل، ومن المقرر عرضه لفترة محدودة في دور العرض السينمائي قبل طرحه على منصة «نتفليكس» نهاية العام الجاري.

ويُشارك في بطولة الفيلم جموعة كبيرة من النجوم على رأسهم دانيال كريج الذي يعود لتجسيد شخصية المحقق «بينوا بلان»، إضافة إلى إدوارد نورتون، وجانيل موناي ، وكاثرين هان، وليزلي أودوم جونيور، وجيسيكا هينويك ومادلين كلاين مع كيت هدسون وديف باوتيستا.