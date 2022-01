عرض فيلم «Knives Out 2» على «نتفليكس» وفي السينمات نهاية 2022

تستعد شبكة «نتفليكس» لعرض الجزء الثاني من فيلم «Knives Out» تأليف وإخراج ريان جونسون، وبطولة النجم دانيال كريج، في الربع الأخير من عام 2022، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في دور السينما بشكل محدود تزامنا مع طرحه على منصة البث المباشر، وذلك وفقا لما كشفه موقع «فارايتي».

تفاصيل فيلم «Knives Out 2»

لا تزال التفاصيل المحيطة بالفيلم طي الكتمان، مع انتهاء التصوير في سبتمبر 2021، وجنبًا إلى جنب مع دانيال كريج الذي أعاد تأدية دورالمحقق بينوا بلان، الذي قدمه الجزء الأول من الفيلم، ويعود أيضًا من الجزء الأول المصور السينمائي ستيف يدلين، والمونتير بوب دوكساي.

ويشارك في بطولة «Knives Out 2»، عدد من نجوم هوليوود من بينهم كاثرين هان، إيثان هوك، إدوارد نورتون، ديف باوتيستا، كيت هدسون، وجانيل موناي، وليزلي أودوم جونيور وجيسيكا هينويك ومادلين كلاين.

ومن المتوقع أن يشارك الفيلم في مهرجان قبل صدوره، على الرغم من أنه من غير المعروف أي المهرجانات المتوقع ظهوره بها لأول مرة، وفقا لما ورد في التقرير، حيث ترغب شبكة «نتفليكس» في أن يصل الفيلم إلى موسم الأوسكار، كما يحدث مع أفلامها هذا العام منها «The Power of the Dog» إخراج جين كامبيون، «Don’t Look Up» إخراج آدم مكاي، بالإضافة إلى «Tick, Tick … Boom» إخراج لين مانويل ميراندا.

«نتفليكس» تحصل على حقوق «Knives Out» بـ 450 مليون دولار

حقق فيلم «Knives Out» الأول، نجاحًا هائلاً في شباك التذاكر وإشادة من النقاد، وحقق إيرادات وصلت إلى 311 مليون دولار بينما لم تتجاوز ميزانية الفيلم 40 مليون دولار، وحصل المخرج ريان جونسون على ترشيحات أوسكار وبافتا لأفضل سيناريو أصلي، بينما أعلنت «نتفليكس» في مارس 2021 أنها حصلت على حقوق تقديم الجزئين الثاني والثالث من الفيلم بقيمة 450 مليون دولار.