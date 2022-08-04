طارق عبدالعزيز يكشف سر اعتزاله التمثيل بعد فيلم «همام في أمستردام»

يحتفل الفنان طارق عبدالعزيز، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ54؛ إذ أنه من مواليد 4 أغسطس عام 1968، وقدم خلال مشواره الفني العديد من النجاحات التي أشاد بها الجمهور، لكنه كشف خلال أحد لقاءاته التليفزيونية عن تفكيره بشكل جدي بعد فيلم «همام في أمستردام»، في اعتزال التمثيل.

طارق عبدالعزيز: اعتزلت التمثيل قبل فيلم ثقافي

وقال طارق عبدالعزيز، خلال لقاء تليفزيوني: «أنا اعتزلت التمثيل مرة قبل فيلم ثقافي، كنت عامل دور صغير في فيلم (همام في أمستردام)، وقررت بعدها أعتزل وحسيت إني مش هكمل لأني هحس إني هفضل محصور في أدوار صغيرة ومش هقدم حاجة».

وأضاف «عبدالعزيز»: «ولما محمد أمين مؤلف ومخرج فيلم ثقافي كلمني وقالي تعالى، هديك شخصية كذا في فيلم ثقافي، قولتله لا معلش أنا اعتزلت فضل يضحك، أنت اشتغلت عشان تعتزل، قولتله لا كفاية، فلما قالي أنا عندي ليك شخصية بطرس فلفت نظري بطرس وحكالي الشخصية، حسيت بعدها إني رجعت تاني بفيلم ثقافي».

طارق عبدالعزيز: متوقعتش رأفت الميهي يكلمني

وتابع: «كان من ضمن الحاجات العظيمة في حياتي إننا واحنا في حفل افتتاح الفيلم، وأنا خارج من السينما لقيت رأفت الميهي بيكلمني، قولتله احنا هنهزر مكنتش متوقع إن رأفت الميهي هيكلمني أنا، قالي أنا رأفت الميهي مستنيك برا وأنت عامل فيلم كويس».

وتحدث عن تفاصيل مكالمته مع الكاتب والمخرج رأفت الميهي، موضحا: «بقوله رايح فين قالي هتيجي تتعشى معايا ولا تتعشى معاهم قولتله معاك طبعا، وعملت مع أستاذ رأفت الميهي فيلم، وكان بالنسبالي حاجة كبيرة إني قاعد مع سيناريست ومخرج عظيم زي رأفت الميهي، فمن ضمن النجاحات اللي ادتني طاقة إني أعمل فيلم أصحاب ولا بيزنس».