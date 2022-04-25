مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 24.. خالد النبوي يضرب طارق عبدالعزيز

ضجة كبيرة أثارتها أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 24، الأمر الذي تسبب في اهتمام عشاق المسلسلات الرمضانية، بضرورة متابعة أحداث الحلقة الجديدة، من العمل الدرامي الذي يسيطر على محركات البحث عبر موقع «جوجل» الشهير، بمجرد عرضه.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 24

شهدت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 24، مواجهة مثيرة بين الفنان خالد النبوي صاحب دور «بليغ» مع الفنان طارق عبد العزيز الذي يجسد دور «عبدالله مختار»، في أثناء تواجد الفنانة أنوشكا صاحبة دور «شريفة».

خالد النبوي يضرب طارق عبدالعزيز

وقام «بليغ» بضرب عبدالله مختار، في أثناء جلوسه مع شريفة، متهمًا إياه بقتل شقيقيه «أمين وفطين»، موجهًا إليه تساؤلات «مين اللي خد التوكيل بتاع شركة أمين بعد ما مات؟ مين اللي مشى ورايا ناس يتهجموا عليا من ساعة ما رجعت؟ مين اللي دارى على جريمة إخواتي؟»، إلا أن عبدالله، أنكر جميع التهم الموجهة إليه.