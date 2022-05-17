طارق عبدالعزيز: عادل إمام نصحني بعدم التشبه بزملائي حتى أصبح ممثلا جيدا

وجه الفنان طارق عبدالعزيز رسالة حب وشكر إلى الفنان عادل إمام في عيد ميلاده قائلًا: «أنت كنت أكبر داعم لنا، وزعيم للفنانين كلهم في الوطن العربي، كما أنك بشكل خاص كنت أكبر داعم لي بشكل لم أتخيله في حياتي، إذ كانت بداية تعارفي به عندما كنت ذاهب لتهنئة المخرج علي إدريس على فيلمه التجربة الدنماركية، فوجدتك تناديني باسمي وهذا كان مفاجئًا بشكل كبير لي، ثم عزمتني على أكل بيتي، لن أنسى تلك اللحظات أبدًا».

وأشار عبدالعزيز خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّ الزعيم وجه إليه نصيحة لم ينساها طوال مشواره الفني وتعلم منها الكثير، موضحًا: «وجهت لي نصيحة كانت عظيمة جدًا، إذ أخبرتني أنني وزملائي من نفس الجيل نشبه بعض كثيرًا في أدوارنا وتجسيدنا لها، وأنني حتى أكون ممثلًا جيدًا لابد أن يكون لي شكل مختلف ومتميز، وهذه النصيحة كانت درسًا لي لم أنساه، ودائما ما كنت أبتعد عن الأدوار المتشابهة مع غيري من الفنانين».

طارق عبد العزيز: عادل إمام دعمني وقت إحساسي بالإحباط

كما تحدث عن موقف الزعيم عادل إمام معه ودعمه له وقت شعوره بالإحباط، قائلًا: «كما أنني لن أنسى موقفك معي بعد انتهائي من مسلسل كناريا وشركاؤه، إذ كانت الحالة المزاجية لدي صعبة جدًا، وأشعر أنني محبط وإني في طريق خاطئ لأتفاجأ بمكالمة منك يا أستاذي، لتخبرني أنني كنت جيد في المسلسل، لتتغير بعدها حالتي النفسية وأشعر بسعادة كبيرة».

طارق عبدالعزيز يهنئ الزعيم بعيد ميلاده

وأضاف «عبدالعزيز»: «أنا بحبك جدا وكان لي الشرف في العمل معك، لأنها من أهم الأشياء في حياتي، ربنا يبارك في عمرك ويجعلك دائمًا منبع الأمل لنا، والإحساس بجيل أنت كنت جزء من صناعته، وكان لك فضل كبير علينا جمعًا، واحنا بيك سوف نكمل لأننا تعلمنا من أستاذ كبير».