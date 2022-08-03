تستعد جامعة فاروس بالإسكندرية 2022-2023 للعام الدراسي الجديد بمجموعة من الكليات العملية التي تؤهل الطلاب لسوق العمل من خلال التدريب المكثف أثناء فترة الدراسة، التي تبدأ اعتباراً من أول أكتوبر المقبل بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فما هي مصاريف جامعة فاروس 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بها؟

مصاريف جامعة فاروس 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة

حصلت «الوطن» على مصاريف جامعة فاروس بالإسكندرية 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة التي أكدت عبر موقعها الرسمي أنها حريصة على تقديم خدمة تعليمية مميزة تواكب احتياجات سوق العمل من خلال تأهيل الطلاب.

مصاريف جامعة فاروس بالإسكندرية 2022-2023 بالتفصيل

- مصاريف كلية طب الفم والأسنان:161.000 جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة:104.000 جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 95.000 جنيه.

- مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 77.000 جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة: 75.000 جنيه.

- مصاريف كلية اللغات والترجمة:67.000 جنيه.

- مصاريف كلية علوم الحاسوب: 72.000 جنيه.

- مصاريف كلية الدراسات القانونية:53.000 جنيه.

- مصاريف كلية الإعلام:66.000 جنيه.

- مصاريف كلية السياحة والفنادق:57.000 جنيه.

- مصاريف كلية العلوم المالية والإدارية:69.000 جنيه.

رسالة جامعة فاروس بالإسكندارية

وبحسب موقع الجامعة بعد مصاريف جامعة فاروس 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة فإن رسالتها تقوم على تنمية المجتمع من خلال توفير بيئة مستقرة ومحفزة للتعليم والبحث العلمي وتقديم خدمة تعليمية متميزة بفرص عادلة للطلاب تمكنهم من تحقيق التنمية المستدامة في مختلف مجالات الحياة، وتعظيم الشراكة مع المجتمع المحلى والإقليمي والدولي فى إطار منظومة مرنة تسمح بالتطوير المستمر والحفاظ على القيم والأخلاقيات المجتمعية مع مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى.

جامعة فاروس بالإسكندرية هي أول جامعة خاصة بالإسكندرية أنشأت بقرار جمهوري رقم 252 بتاريخ 15 يوليو 2006 لتضم الجامعة 7 كليات، ثم صدر قرار جمهوري رقم 302 فى 31 أغسطس 2009 بالموافقة على إنشاء 4 كليات أخرى.

أقسام كلية الطب بجامعة فاروس

وفي سياق متصل فإن كلية طب الأسنان بجامعة فاروس من الكليات التي تقدم أحدث وأرقى أساليب التعليم الجامعية في مجال طب الأسنان، وتتكون الكلية من 8 أقسام علمية هي:

أقسام أكاديمية

- قسم بيولوجيا الفم.

- قسم باثولوجيا الفم.

أقسام إكلينيكية

- قسم طب الفم وعلاج اللثة.

- قسم العلاج التحفظي وعلاج الجذور والمواد الحيوية.

- قسم جراحة الفم والوجه والفكين.

- قسم الاستعاضة الصناعية الثابتة والمتحركة.

- قسم تقويم الأسنان.

- قسم طب أسنان الأطفال وصحة الفم وخدمة المجتمع.