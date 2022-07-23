تعرف على مصاريف جامعة فاروس 2022.. تبدأ من 48 ألف جنيه

انهت الجامعات الخاصة استعداداتها لتنسيق القبول 2022 لطلاب الثانوية العامة، من خلال إعداد وتجهيز البرامج الدراسية والكليات بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا و دوليًا، ووفقًا لتوجيهات وضوابط الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، ويبحث المئات من طلاب الثانوية العامة 2022 بشعبتيها العلمي والأدبي عن مصاريف جامعة فاروس 2022-2023.

مصاريف جامعة فاروس 2022

وكشف الدكتور أحمد مصطفي، وكيل جامعة فاروس للتسوق والتبادل الطلابي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل مصاريف جامعة فاروس 2022 -2023 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، موضحًا أن مصروفات الطلاب المصريين بالجنيه المصري.

- كلية طب الفم و الأسنان: 154 ألف جنيه

- مصاريف كلية الصيدلة: 120 ألف جنيه «فارمادي»، و137 ألف جنيه «إكلينك».

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة: 81 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الفنون: 72 ألف جنيه.

- مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 73 ألف جنيه.

- مصاريف كلية اللغات والترجمة: 61 ألف جنيه.

- مصاريف كلية علوم الحاسب: 66 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الإعلام: 60 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الدراسات القانونية: 48 ألف جنيه.

- مصاريف كلية السياحة و الفنادق: 51 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلوم المالية والإدارية: 62 ألف جنيه.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وفي السياق ذاته، تبدأ الجامعات الحكومية الإثنين المقبل، مرحلة اختبارات القدرات 2022 وفقًا للقواعد والضوابط التي حددتها الوزارة والأعلى للجامعات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وكذلك قواعد التسجيل لرغبات القدرات.