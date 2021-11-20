جامعة فاروس بالإسكندرية تعلن تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

أعلنت جامعة فاروس في الإسكندرية، منذ قليل، تعطيل الدراسة، غدًا الأحد، لسوء الأحوال الجوية، وذلك بعدما رفضت الجامعة تعطيل الدراسة، اليوم السبت، فيما قررت استمرار الدراسة أون لاين؛ حسب الجداول الموضوعة سابقًا بكل كلية، لتتخذ نفس قرار جامعة الإسكندرية الذي تم إعلانه منذ قليل.

السير مع قرارات المحافظ في تعطيل الدراسة

وتأتي تلك القرارات بالتزامن مع إعلان مع قرارات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الذي أعلن منذ قليل تعطيل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية غدا الأحد، فقط للطلاب والمعلمين على أن تعود الدراسة للانتظام بعد غدا الاثنين، وذلك وفقًـا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، حيث تشير التقارير إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، وهو ما تجلى اليوم السبت.

وأضاف «الشريف»، في تصريحات، أن القرار جاء نتيجة استمرار عدم الاستقرار في حالة الطقس، وذلك تسهيلا لعربات الصرف لإتمام عملياتهم على أفضل وجه، مع وجود عربات الشفط والبدلات الخاصة بسحب المياه بالتحديد في منطقة أبو تلات غرب الإسكندرية.

استثناءات من عملية تعطيل الدراسة في الإسكندرية

ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها مدير المديرية ومديرو الإدارات التعليمية، ويأتي ذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.