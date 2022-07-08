القوى العاملة تنظم دورة تأهيلية لطلبة حقوق جامعة فاروس بالإسكندرية

نظمت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، دورة تأهيلية للتدريب الميداني لطلبة كلية الحقوق بجامعة فاروس، في إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة ووزارة القوي العاملة.

وقال ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان لدفع عجلة التنمية واستقرار سوق العمل وآليات عمل المكاتب الميدانية.

وحاضر في الدورة عبدالونيس عبدالله مدير منطقة قوى عاملة برج العرب، حيث نقل في البداية تحيات وزير القوي العاملة محمد سعفان للمتدربين وأبلغهم تهنئته بحلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أنهم أمل المستقبل.

دور الوزارة في توفير الرعاية للعمالة غير المنتظمة

وألقى «عبد الونيس»، خلال المحاضرات، الضوء على عدة نقاط منها، الدور المنوط بكل إدارة في المديرية، وآليات عمل المكاتب الميدانية، ودور الوزارة في توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، ودور المكاتب الميدانية في توجيه وإرشاد المنشآت للامتثال لمعايير العمل الوطنية، وتطرق مدير المنطقة لدور مراكز التدريب، ودعم ريادة الأعمال.

تأمين بيئة العمل وحماية الاقتصاد من المخاطر

وأشار إلى أن السلامة والصحة المهنية يجب أن تكون منهج حياة لتأمين بيئة العمل وحماية الاقتصاد من المخاطر، وكذلك حماية الأسرة المصرية من خلال بيئة عمل آمنة لعائل الأسرة، وكذلك دور الوزارة في رعاية الفئات الأولي بالرعاية «ذوي الهمم، النساء، والأطفال».

كما تم إلقاء الضوء على التحول الرقمي بالوزارة متمثلًا في إدارتها ومكاتبها الميدانية والتي أطلقها وزير القوي العاملة في مارس 2017 من الإسكندرية.

كما قامت ريهام أنور مدير إدارة التنظيم والإدارة بالمديرية، بإلقاء محاضرة عن آليات التدريب الميداني وطريقة تنظيمه وعدد ساعات التدريب الميداني، والمديرية لا تدخر جهدا لتأهيل أبنائنا لسوق العمل.

وفي ختام الدورة توجه الطلبة وإدارة الجامعة بالشكر والعرفان لوزارة القوي العاملة والوزير محمد سعفان للجهود التي تبذلها الوزارة من أجل توفير فرص عمل حقيقية توفر حياة كريمة لأبنائنا.