ضبط ممرضة لاتهامها بتصوير فيديو لـ نيرة أشرف من داخل المستشفى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، من ضبط ممرضة بمستشفى المنصورة التخصصي «العام القديم»، بعد اتهامها بتصوير فيديو لحظة وصول «نيرة أشرف» إلى استقبال المستشفى عقب تعرضها للطعن والنحر على يد زميلها المتهم «محمد عادل»، وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل غاضبة لبشاعته، خاصة وأنه أظهر الطعنات الموجودة في جسد المجني عليها.

تداول مقطع فيديو لوصول نيرة أشرف للمستشفى

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عيد الهادي، مدير المباحث، يفيد بتمكن وحدة الرصد والمتابعة بمديرية أمن الدقهلية، برصد مقطع فيديو متداول بتطبيقات التواصل الاجتماعى «ماسنجر فيس بوك، واتس آب» بشأن المجني عليها نيرة أشرف، وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو جرى التقاطه من داخل المستشفى التخصصي بالمنصورة، للطالبة نيرة أشرف، فتاة كلية الآداب جامعة المنصورة، حال وصولها إلى المستشفى غارقة في دمائها، والتي لقيت مصرعها على يد زميلها الطالب محمد عادل، أمام بوابة توشكى الخاصة بالجامعة، أثناء توجهها لأداء امتحانات آخر العام.

فتح تحقيق في انتشار فيديو نيرة أشرف

وقال مصدر طبي، لـ«الوطن» إن انتشار الفيديو أمس جعل إدارة المستشفى تفتح تحقيقا موسعا وتراجع كاميرات المراقبة في هذا اليوم، بالإضافة إلي التحقيق مع العاملين في استقبال المستشفى وطاقم التمريض في هذا اليوم وهو يوم 20 يونيو 2022 .

وأضاف المصدر، أنه تم تحديد شخصية مصور الفيديو وهي ممرضة تعمل في استقبال المستشفى والتي قامت بتصوير الفيديو وقت الواقعة وذلك يوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022، وتدعى «منى .ال» ممرضة ومقيمة بمدينة السنبلاوين، بتقنين الإجراءات جرى ضبطها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن محكمة جنايات المنصورة قضت بحكم الإعدام على المتهم محمد عادل.