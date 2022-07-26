تفاصيل رسالة محمد عادل لـ نيرة أشرف: «محدش غيري هيلمس شعرة منك»

وثقت أوراق قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، نص رسالة زميلها محمد عادل، التي تلقتها على هاتفها المحمول عبر تطبيق «واتساب»، قبل أسبوع فقط من مقتلها.

وكشفت الرسالة عن توعد صريح من «القاتل» لزميلته، بذبحها، إذ قال: «مفيش حد غيري هيلمس منك شعرة، وطالما الدنيا مش هتجمعنا يبقى نتجمع في الآخرة»، وكانت تلك الرسالة التي فرغتها اللجنة الفنية المشكلة لفحص هاتف المتهم، تبرز نيته في تعمد ارتكاب الجريمة مع سبق الإصرار، كما ورد في الاتهام الرسمي المسند من النيابة العامة، ومحكمة الجنايات التي قضت بالإعدام شنقًا للمتهم.

رسائل التهديد كانت قرارات للمتهم بتنفيذ الجريمة

بحسب أوراق القضية وحيثيات الحكم بإعدام محمد عادل المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، أن رسائل التهديد والوعيد، التي ذكرها المتهم، كانت عبارة عن قرارات اتخذها، وأنه اشترى السكين قبل إرسال تلك الرسائل، وتتبع خط سير ضحيته، واستقل معها الأتوبيس، وعندما وصل إلى الجامعة ترجل خلفها وذبحها في مشهد مروع أمام العشرات من زملائها، كما ظهر في مقطع الفيديو الذي وثق تلك الجريمة المؤلمة، الذي سجلته آلات المراقبة في جامعة المنصورة.

التحقيقات تكذب مزاعم محمد عادل بوجود علاقة عاطفية مع نيرة

تبين من أوراق القضية أن المتهم محمد عادل اعترف بالجريمة وشرح تفاصيلها، وأنه انتقم من نيرة أشرف بسبب رفضها الموافقة على الزواج منه، بعد أن تقدم لها، وطلب يدها من أسرتها بعد سنوات علاقتهما، وزعم أنه كان يحبها وأنها تبادله نفس الشعور، لكن التحقيقات وأوراق القضية لم تثبت مزاعم محمد عادل بوجود علاقة عاطفية متبادلة وأن جميع الرسائل التي كانت ترسلها نيرة خلت من أي رسائل عاطفية وكانت تتحدث معه في حدود الزمالة في الجامعة فقط.