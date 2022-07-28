فرد أمن جامعة المنصورة في واقعة نيرة أشرف: «لو مكنتش مسكته كان قطع رقبتها»

الكثير من التفاصيل كشفت عنها تحقيقات قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، على يد محمد عادل، أمام بوابة جامعة المنصورة، في واقعة هزت الرأى العام بعدما أنهى حياتها بعدة طعنات وبذبح في منطقة الرقبة.

وقد استمعت جهات التحقيق الى أقوال فرد أمن جامعة المنصورة، المدعو «إبراهيم. ع»، الذي تدخل فى محاولة لإنقاذ نيرة أشرف، بعد مشاهدته محمد عادل يتعدى عليها بطعنات وبالذبح أمام بوابة الجامعة.

وجاءت التحقيقات مع فرد الأمن كالتالى:

محمد عادل رفع عليا السكينة

س: ما معلوماتك حول الواقعة ؟

ج: اللي حصل إني كنت قاعد على بوابة جامعة المنصورة «توشكى»؛ لأني فرد أمن عليها، ولقيت فيه بنات بتجري عليا وبتصوت وسألتهم قالولى فيه واحد بيضرب بنت، فأنا جريت عليهم لقيت بنت بجوار الرصيف، وواحد واقف فوق منها وعمال بيخبط فيها بسكينة، فأنا بقوله حرام عليك البنت ماتت راح رافع عليا السكينة، وقالي لو راجل قرب عليا، فأنا رجعت فراح موطي عشان يقطع رقبتها وساعتها أنا جيت من وراه ومسكته لحد ما اتملكت منه، وأخدت منه السكين ورميتها في الأرض، والناس كلها اتلمت عليه وضربوه، وكان فيه أمين شرطة اتصل على الشرطة واتحفظوا على المتهم وركبوه الإسعاف، والبنت كان فيه ناس شلتها وركبتها الإسعاف، ودا كل اللي حصل.

س: متى وأين حدث ذلك تحديدًا؟

ج: الكلام دا حصل الساعة 11 الصبح تقريبا أمام جامعة المنصورة، بوابة توشكي.

س: وما هى بادرة علمك بالواقعة؟

ج: لما لقيت البنات بتصوت وبتقول فيه واحد بيضرب بنت فجريت عليهم.

س: وما هو التصرف الذى بدر منك مباشرة حال ذلك؟

ج: أنا جريت عليهم.

س: وما الذي أبصرته حول توجهك اليهم؟

ج: أنا لقيت واحد بيضرب في بنت واقعة على الأرض بسكينة كذا مرة.

كيفية الإمساك بالجاني

س: كيف تمكنت من نجدة المجنى عليها؟

ج: المتهم بعد ما رجعني لورا نزل على المجني عليها وذبحها بالسكينة، وأنا ساعتها تمكنت من إني أمسكه من ورا وبعدته عنها.

س: وما هي عدد الضربات التى سددها المتهم محمد عادل لجسد المجني عليها نيرة أشرف؟

ج: هو كان بيضرب فيها ضربات كثيرة ورا بعض، وراح دبحها بالسكينة اللي معاه.

س: ولماذا كان المتهم مستكملًا تعديه عليها بالسكين على الرغم من منازعتها لكسرات الموت؟

ج: هو كان بيضرب فيها بالسكين ودبحها ومكانش فارق معاه هي ماتت فعلا ولا لا، وأنا لو مكنتش مسكته واتحكمت فيه كان زمانه قطع رقبتها ومعرفش كان هيعمل ايه تاني.

س: ما هو قصد المتهم من ارتكاب تلك الواقعة ؟

ج: هو قصده يموتها.

س: وكيف وقفت على ذلك القصد؟

ج: لأن دا اللي أنا شفته، وهو كان مصمم يخلص عليها قدام الناس، ومكانش فارق معاه إنها ماتت فعلا، وكان عمال يطعن فيها، ولو مكنتش لحقته كان قطع رقبتها.