شعبة الفاكهة: انخفاض كبير في أسعار المانجو.. و«الزبدية والصديقة» الأفضل للتخزين

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، عن انخفاض كبير في أسعار المانجو خلال الفترة الحالية، موضحا أن الأسعار انخفضت بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، الذي شهد ارتفاعا بالأسعار في بعض الأنواع، مؤكدا أن هذا الانخفاض سيستمر لفترة لا بأس بها خاصة في الشهر الجاري نظرًا لوفرة الإنتاج حاليا.

انخفاض أسعار جميع أنواع المانجو

وأضاف «النجيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الانخفاض يتمثل في جميع أنواع المانجو في سوق العبور، إذ يترواح سعر «العويس» من 25 إلى 45 جنيها، بجانب «السكري» الذي تصل أسعاره إلى 20 جنيها، وتعد هذه الأنواع هي الأكثر مبيعا في الفترة الحالية.

ودعا نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، المواطنين للشراء من الأسواق الخاضعة لرقابة الدولة مثل سوق العبور، وسوق أكتوبر بجانب جميع الأماكن المتوفر فيها مبادرة «كلنا واحد»، إذ يوجد بهذه الأسواق تخفيضات كبيرة وتوجد مراقبة على الأسعار داخلها مقارنة بالأسواق الأخرى.

النجيب: أفضل وقت للتخزين هو منتصف الشهر الجاري

وأشار «النجيب» إلى أن أفضل وقت لتخزين المانجو من قبل المواطنين هو منتصف شهر أغسطس الجاري، بسبب وجود توقعات خاصة بانخفاض السعر عن الفترة الحالية بجانب الوفرة الإنتاجية المرتفعة والمتأثرة بارتفاع درجة الحرارة، موضحا أن أفضل أنواع المانجو للتخزين هي «الزبدية والصديقة» بجانب عدد من الأنواع الأجنبية التي تعد من الأفضل أن تستخدم كعصائر.

وأوضح «نجيب» أن هناك وفرة في إنتاج زراعة المانجو خلال الموسم الحالي، وهو ما جعل المزارعين يقومون يتصدير الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية، وهو ما سيسهم في خلق أسواق خارجية.