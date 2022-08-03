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تونس تعلن إطلاق أول بطاقة شخصية رقمية على الجوال

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سارة ثروت
07:11 م | الأربعاء 03 أغسطس 2022
أرشيفية

أرشيفية

أعلنت رئيسة مجلس الوزراء التونسية نجلاء بودن، اليوم، إطلاق أول هوية رقمية وطنية على الجوال موجهة للمواطن، خلال مؤتمر صحفي عقد بقصر الحكومة بالقصبة، بحضور أعضاء الحكومة، وعدد من الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات التابعة لوزارة تكنولوجيات الاتصال.

إطلاق أول هوية رقمية وطنية على الجوال فى تونس

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أكدت «بودن،»، أن الهوية الرقمية تمثل حجر أساس لرقمنة الْخدمات الإدارية وتسهيل الإجراءات وتقليص الآجال وتحقيق النجاعة والشفافية في مختَلف المعاملات الإلكتِرونية. 

خدمة جديدة للمواطن في تونس 

وأضافت «بودن،»، أن الرقمنة تعد أحد أهم أولويات الحكومة التونسية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتونس، معربة عن أن مشروع تركيز الهوية الَرقمية على الجوال الذي تم اطلاقه اليوم يأتي في إطار الإجراءات العاجلة والإصلاحات الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة.

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