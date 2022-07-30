5 أحداث في 24 ساعة.. أزمة بين تونس وأمريكا وباريس تستدعي سفير ميانمار

شهدت عدد من الدول، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث تنوعت ما بين سياسية وأمنية، كان من أبرزها، استدعاء السلطات التونسية، القائمة بالأعمال في سفارة واشنطن، على خلفية تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول المسار السياسي في تونس، فيما أعلن «الجيش الوطني اليمني»، مقتل 3 من عناصره جراء انتهاكات الحوثيين للهدنة الأممية.

بدورها، استدعت «باريس»، سفير ميانمار «بورما سابقا»، لديها احتجاجا على إعدام السلطات الحاكمة، 4 سجناء سياسيين.

تونس: التصريحات الأمريكية تتعارض كليا مع اتفاقية فيينا

وأمس الجمعة، قالت وزارة الخارجية التونسية، إنه تم استدعاء القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى البلاد، ناتاشا فرانشيسكي، بسبب تصريحات بلينكن، حول المسار السياسي التونسي، في أعقاب الاستفتاء على الدستور الجديد، وكذلك التصريحات، غير المقبولة، التي أدلى بها السفير المعين لدى تونس، جوي هود أمام الكونجرس الأمريكي، خلال تقديمه لبرنامج عمله.

وأشارت الخارجية التونسية، إلى أنها تصريحات تتعارض كليًا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وفقًا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وأبلغ وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، فرانشيسكي، استغراب بلاده الشديد من التصريحات التي لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس أو الجهود المبذولة منذ 25 يوليو 2021 لإعادة هيكلة وتأهيل الحياة السياسية على أسس صحيحة.

خارجية تونس: موقف واشنطن لا يعكس روابط الصداقة

وأشار الجرندي، إلى أن موقف واشنطن لا يعكس بأي شكل من الأشكال روابط الصداقة التي تجمع البلدين، وأضاف الوزير التونسي، أن التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي التونسي، غير مقبول.

وأكد وزير الخارجية التونسي، أن بلاده متمسكة بسيادتها الوطنية وباستقلال قرارها، مضيفا أن تونس ترفض أي تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه أو في خيارات شعبها وإرادته التي عبر عنها من خلال صندوق الاقتراع بأغلبية واسعة.

«رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان» تدعوا لوقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الأمريكية

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، شدد في وقت سابق، على سيادة بلاده واستقلال قرارها الداخلي، مؤكدًا رفضه لأي شكل من أشكال التدخل في شؤونها، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدورها، نددت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، بتدخل واشنطن في الشأن السياسي التونسي، داعية لوقفة احتجاجية، اليوم السبت، أمام مقر السفارة الأمريكية.

بدورها، أعربت منظمة «كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية»، المعروفة باسم «كونكت» عن أملها في أن تكون المرحلة الجديدة ستدفع لإزالة العقبات الاقتصادية، لتتوصل حكومة البلاد إلى اتفاق مع «صندوق النقد الدولي»، حتى يمكنها البدء في وضع الاصلاحات الاقتصادية.

من جانبه، صدر أمر رئاسي تونسي، نشر بجريدة «الرائد» الرسمية مؤرخ في 21 يوليو 2022 بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية ابتداء من 29 أغسطس المقبل.

وفي الجزائر، تفتتح السلطات، اليوم السبت، رسميا منجم الحديد الكبير، الذي يوصف بـ«عملاق المناجم النائم»، بمحافظة تندوف الواقعة أقصى جنوب غربي البلاد، للمرة الأولى منذ اكتشافه في عام 1952، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

رواسب «غار جبيلات» الجزائري تمتد على طول 131 كيلومتر مربع

وقالت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان، إن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، سيفتتح المنجم، فيما أشار المدير العام للمناجم بالوزارة، مراد حنفي، إلى أن المشروع سينطلق بطاقة تصل 4 ملايين طن سنويا، خلال مرحلة أولى حتى 2024.

وتمتد رواسب «غار جبيلات»، على طول 131 كيلومتر مربع، وتقدر احتياطياته القابلة للاستغلال بنحو ملياري طن من الخام، مع نسبة 58.57% من الحديد.

وفي اليمن، اتهم «الجيش الوطني»، الحوثيون، بخرق الهدنة الأممية وقتل 3 من عناصره وإصابة 9 آخرين خلال يومين، وقال «المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية»، في بيان، بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الحوثيين، ارتكبوا يومي الأربعاء والخميس الماضيين، 184 خرقًا للهدنة الأممية في الحديدة ومأرب وتعز وحجة والضالع وصعدة والجوف.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على الحوثيين

بدورها، قالت الحكومة اليمنية الشرعية أمس الجمعة، إن ما يقوم به الحوثيون، منذ إعلان الهدنة الأممية، من نقل وتحشيد للقوات وتجنيد الأطفال، وتكديس السلاح في الجبهات، لا يوحي بأي نوايا حقيقية للسلام‏، مطالبة في بيان، المجتمع الدولي ومنظمة «الأمم المتحدة» بممارسة ضغوط حقيقية وفاعلة على الحوثيين لإجبارهم على الانخراط بحسن نية وجدية في جهود التهدئة.

الإرياني يتهم الحوثيين بوضع عراقيل حالت دون تضاعف الرحلات الجوية

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن خلال الفترة 2 إبريل الماضي وحتى 22 يوليو الجاري تسيير رحلتين جويتين بين «صنعاء - القاهرة»، و20 رحلة جوية بين العاصمة اليمنية- الأردن، استفاد منها أكثر من 10 آلاف مسافر، متهمًا الحوثيين بوضع عراقيل حالت دون تضاعف الرقم.

وفي فرنسا، استدعت وزارة الخارجية، سفير ميانمار في باريس احتجاجا على إعدام السلطات الحاكمة، 4 سجناء سياسيين، من بينهم، فيو زيا ثاو النائب السابق في «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»، حزب زعيمة البلاد السابقة، «أونج سان سو تشي».

وفي مدينة «إسطنبول» التركية، حث وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، على أن ألا تنحاز «برلين» دائما لأثينا في النزاعات بين «أنقرة» وأثينا، وأن تكون ألمانيا، وسيطا أمينا، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.