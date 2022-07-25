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تعزيزات أمنية في شوارع تونس مع إغلاق صناديق الاقتراع.. وتصويت 92% بنعم للدستور

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محمد أيمن سالم
11:32 م | الإثنين 25 يوليو 2022
انتخابات تونس

انتخابات تونس

أعلنت «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، أنه جرى إغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وبدء عمليات فرز الأصوات.

بينما أكد التليفزيون الرسمي لتونس، أن استطلاعات رأي تظهر موافقة ساحقة من الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، وأن إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع بلغ 25% من الناخبين.

أكثر من 92% من الناخبين صوتوا بـ«نعم»

وأكدت استطلاعات رأي، أن أكثر من 92% من الناخبين صوتوا بـ«نعم» لصالح الدستور الجديد في تونس، وفقا لـ«سكاي نيوز».

بينما ذكرت وسائل إعلام تونسية، أن هناك تعزيزات أمنية انتشرت في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، بالتزامن مع إغلاق صناديق الاقتراع، تحسبا لأي أعمال عنف قد تحدث. 

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