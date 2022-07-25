رئيس منتدى تونس: الشعب التونسي يطوى صفحة الإخوان الإرهابية اليوم

قال حازم القصوري، رئيس منتدى تونس الحرة، إن هناك نسبة إقبال كبيرة على انتخابات تونس مقارنة بالدول الشقيقة، لافتا إلى أن الأرقام تتصاعد، خاصة أن إغلاق لجان الاقتراع يكون ليلا، والنسب حتى الآن أعلى من نسب 2019، باعتبار أن أنصار الرئيس شاركوا بكثافة كبيرة من أجل الدولة الوطنية.

احتفال الشعب التونسي برحيل الإخوان

أوضح «القصوري»، في مداخلة له ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، أن هذه الأيام، ذكرى احتفالية استبعاد جماعة الإخوان الإرهابية، وأعمال التزوير التي كانوا يقومون بها، بالإضافة لتجارتهم بالأوطان والدين، لافتا إلى أن الإخوان دائما في المنطقة العربية، يطلقون تصريحاتهم الأخيرة، وكأنها «رقصة الديك المذبوح»، فاليوم يطوى الشعب التونسي صفحة الإخوان الإرهابية، فأمس انتصرت مصر، واليوم تنتصر تونس بدستور ينتصر للوطن والمواطنين.

الدستور الجديد أعاد السلطة للشعب

وأشار«القصوري»، إلى أن الدستور الجديد أعاد السلطة للشعب، وسحب البساط من الأحزاب التي تتاجر بمصالح الناس ودماء الشهداء وحقوق المواطن، لافتا إلى أن الدستور جعل المواطن مراقبا للحكومة والرئيس، بما يمنع وقوع أي أخطاء أو قرارات من شأنها الضرر بالشعب التونسي، وسيناقفش الشعب رئيسه في الموازنه وغيرها من الأمور المهمة وخاصة المتعلقة بأموالهم.

دستور 2022 الأهم.. وسيليه باقي الاستحقاقات

وأكد أن مرور دستور 2022 هو الأهم، وسيليه باقى الاستحقاقات الدستورية، بعد محاسبة المخطئين، وهو مأكد عليه الرئيس، بأنه لابد من محاسبة جماعة الإخوان، قبل البدء في مرحلة جديدة، مشيرا إلى أنه سيتم التحقيق في ملف الاغتيالات والأذرع الإعلامية وغيرها من الملفات والقضايا النوعية، التي تتعلق بالشعب التونسي.