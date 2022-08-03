السيسي يوجه بزيادة اعتماد مشروعات وزارة النقل على المكونات المصنعة محليا

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

استعراض مستجدات مشروعات وزارة النقل

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مستجدات مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية، والموقف التنفيذي لمراحلها الإنشائية.

وعرض الفريق كامل الوزير، جهود التطوير والتحديث المتواصل في منظومة النقل العام بكل عناصرها على امتداد الجمهورية، على المستوى التنفيذي والإنشائي، وكذلك المراحل المستقبلية لمختلف المشروعات، فضلاً عن توفير الموارد التمويلية.

تطوير ميناء شرم الشيخ البحري استعدادا لاستضافة قمة المناخ

واستعرض وزير النقل أبرز مشروعات قطاع النقل في مدينة شرم الشيخ، خاصةً تطوير ميناء شرم الشيخ البحري لدعم إمكانات المدينة السياحية، فضلاً عن التطوير الجاري بمطار شرم الشيخ من مرافق رئيسية وممرات الطائرات، وذلك في إطار التطوير الشامل للمدينة استعداداً لاستضافة القمة العالمية للمناخ في نوفمبر المقبل، إذ وجه الرئيس بسرعة إنهاء كل أعمال التطوير لمرافق المدينة تجهيزاً لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في القمة العالمية.

اعتماد مشروعات وزارة النقل على المكونات المصنعة محليا

ووجه الرئيس بزيادة اعتماد مشروعات وزارة النقل على المكونات المصنعة محلياً والمطابقة للمواصفات العالمية، وذلك بالاشتراك والتعاون مع القطاع الخاص، أخذاً في الاعتبار ما تمثله منظومة النقل من مكون جوهري للنهوض بالبنية الأساسية للدولة.

إقامة مبان لتقديم خدمات الرعاية الصحية في الأراضي غير المستغلة بشرق القاهرة

وجرى استعراض خطط وزارة النقل لتحقيق الاستفادة المثلى من قطع الأراضي غير المستغلة التابعة للوزارة، خاصةً في منطقة شرق القاهرة، بتحويلها إلى أنشطة خدمية وتنموية وتجارية، إلى جانب إقامة مبان خاصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية.