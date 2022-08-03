«التعليم» عن وقف تحويل طلاب الثانوية العامة خارج إداراتهم: «يضمن تكافؤ الفرص»

أصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا موجها لمديري مديريات التربية والتعليم بمحافظات «كفر الشيخ - المنيا - أسوان - أسيوط - سوهاج»، بشأن ما تم رصـده مـن كثرة عمليات تحويل الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي من خـارج إدارات إلى مدارس خاصة ورسمية.

مخالفة اللوائح المنظمة

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل، إنه تم رصد تحويل طلاب من خارج الإدرات إلى لجان «بيلا، الحامول، سيدي سالم» التعليمية التابعة لمديرية كفر الشيخ، ومن خارج نجع حمادي بمديرية قنا، دار السلام حميم جهينة، أخميم بمحافظة سوهاج، وإدفو بمحافظة أسوان، لآداء الامتحانات داخل اللجان التابعة لتلك الإدارات بأعداد كبيرة وبالمخالفة للوائح المنظمة والسعات الاستيعابية المقررة للمدارس الخاصة.

الاعتقاد بتساهل الرقابة

وأشارت وزارة التعليم في خطابها إلى أن السبب الرئيسي وراء تلك التحويلات هو الاعتقاد السائد بوجود تساهل في الرقابة على أعمال الامتحانات بلجان سير تلك الإدارات؛ الأمر الذي يترتب عليه ضرر بالغ بسبب الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وقف التحويلات لعدد من الإدارت

ووافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على مذكرة العرض الخاصة بعدم قبول أي تحويلات مدارس رسمية أو خاصة إلى هذه الإدارات التعليمية تخص الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامـة مـن خـارج الإدارة إلا بعـد الرجوع إلى اللجنـة المشكلة بالإدارة المركزية للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة، وأخذ الموافقات اللازمة بعد مراجعة كافة مستندات التحويل للبت في قبول التحويل من عدمه.

وشددت وزارة التعليم في خطابها على ضرورة الالتزام بموافقة وزير التعليم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتسبب في عدم تنفيذ تلك التعليمات.