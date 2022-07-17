موقع وزارة التربية والتعليم يحدد آليات تقديم المدارس الثانوية 2022

يحدد موقع وزارة التربية والتعليم آليات تقديم المدارس الثانوية بنوعيها العام والفني بعد أن انتهت مختلف المحافظات من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية وحساب المجمع التكراري، الذي على أساسه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسي الجديد 2022-2023 وهو يختلف من محافظة لأخرى على حسب عدد المدارس المتاحة بكل محافظة وكثافتها.

آليات تقديم المدارس الثانوية 2022

آليات تقديم المدارس الثانوية 2022 موحدة لجميع المحافظات وهي تشمل أن التقديم يتم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم عبر بوابة مركز المعلومات الإلكترونية لكنها تختلف في الحد الأدنى للتنسيق ففي محافظة القاهرة يصل الحد الأدنى لـ240 درجة والجيزة 220 درجة، وذلك بالنسبة لمدارس الثانوي العام.

صفحات تقديم المدارس الثانوية 2022

حدد موقع وزارة التربية والتعليم صفحات تقديم المدارس الثانوية 2022، التي توضح للطلاب كيفية اختيار المدرسة التي تتفق مع مجموعه في إدارته التعليمية التي حصل منها على الشهادة الإعدادية، فتشتمل على صفحة الملف الشخصي وبها اسم الطالب والمديرية والمنطقة التعليمية الخاصة به والمدرسة الخاصة به ودرجته في الشهادة الإعدادية.

تشمل الصفحات أيضاً صفحة معلومات التنسيق وبها معلومات عامة عن كل نوع تعليم وصفحة خريطة التنسيق وتحتوي على تفاصيل مهمة حول التعليم العام والفني وصفحة تقديم الرغبات وبها نوع التعليم واسم المديرية والإدارة والحد الأدنى للدرجات وصفحة «مراجعة الرغبات» وبها الرغبات التي اختارها الطالب مرتبة حسب الترتيب الذي تولى اختياره.

هل يوجد استثناء من مجموع تقديم المدارس الثانوية 2022؟

وكشفت مصادر بالمديريات التعليمية، أنَّ تقديم المدارس الثانوية 2022 الورقي يتمّ عقب انتهاء التسجيل الإلكتروني وتخفيض الأحد الأدنى للتنسيق يتوقف على الكثافة المتاحة بكل مدرسة بعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى، موضحة أنَّه هناك طلاب يحولوا من نوعية تعليم لأخرى وطلاب يؤدوا امتحانات دور ثاني في الشهادة الإعدادية فعلى أساس أعداد هؤلاء الطلاب يتم حصر الأماكن المتاحة في المدارس وتخفيض التنسيق لهم.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنَّ تقديم المدارس الفنية 2022 يتم على أساس المربع السكني فكل إدارة تعليمية تنسق لطلابها على المدارس المتاحة بها وتوجد استثناءات لأصحاب المجاميع المرتفعة خاصة يف محافظة القاهرة.