الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

حالة من الترقب في بيوت طلاب الصف الثالث الثانوي، انتظارًا لإعلان نتيجة هذه المرحلة المهمة، إذ يشكّل المجموع الذي سيحصل عليه الطلاب عامل الأساس في دخول الكلية والتخصص الذي يرغبون فيه، لذلك ترتفع عمليات البحث بشكل يومي عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 موقع وزارة التربية والتعليم.

وفي هذا السياق، تنشر بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية التعليمية، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة «الوطن» وخطوات التسجيل للحصول على النتيجة فور ظهورها في التقرير التالي:

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 موقع وزارة التربية والتعليم

وفي تصريح سابق لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، فأن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 سوف تكون بعد الانتهاء من التصحيح الإلكتروني للمواد التعليمية المختلفة، التي ستتمّ دون أي تدخل بشرى، لضمان الشفافية.

وأكّد «شوقي»، أنَّ إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 سوف يكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري، أي أنَّه من المتوقع ظهورها خلال أيام.

خطوات التسجيل لمعرفة نتيجة الثانوية العامة

وتخصص بوابة «الوطن» صفحة لطلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك في خطوات بسيطة كالتالي:

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي أو أولياء الأمور الدخول على صفحة «الوطن» للتسجيل والحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال هذا الرابط natega.elwatannews.com.

تسجيل بيانات الطالب، والتي تشمل اسم الطالب رباعي، رقم الجلوس، شعبة الطالب سواء «أدبي، علمي علوم، علمي رياضة»، المحافظة التابع لها الطالب، البريد الالكتروني، ورقم التليفون الخاص بالطالب أو ولي الأمر.

أخيرًا الضغط على تسجيل، وسوف يتم ارسال رسالة نصية فور ظهور نتيجة الثانوية 2022 فور ظهورها.